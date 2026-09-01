Inflacija opet ubrzala, u kolovozu se popela na 4,1 posto

Od pojedinih glavnih komponenti indeksa potrošačkih cijena, u prošlom mjesecu najviše su porasle cijene energije - za 17,4 posto

Rast cijena u Hrvatskoj opet je ubrzao. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena je u kolovozu 2026. godine iznosila 4,1 posto u odnosu na lanjski kolovoz, pokazale su prve procjene Državnog zavoda za statistiku (DZS), te je bila nešto veća nego u srpnju kad je iznosila 3,9 posto.

Nakon tromjesečnog trenda usporenja u kojem je od travanjskih 5,8 posto na godišnjoj razini dospjela do 3,9 posto u srpnju, inflacija je tako u kolovozu opet blago ubrzala. Na mjesečnoj razini - u odnosu na srpanj – cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su 0,3 posto više.

Od pojedinih glavnih komponenti indeksa potrošačkih cijena, naveo je DZS, u prošlom mjesecu najviše su porasle cijene energije - za 17,4 posto, a osjetno su još rasle cijene usluga, za 7,2 posto. Potrošačke cijene u kategoriji hrane, pića i duhana u kolovozu su bile 0,1 posto veće na godišnjoj razini, dok su pale samo cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda (bez energije), za 1,3 posto.

Na mjesečnoj razini, u kolovozu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, cijene energije bile su veće za 3,7 posto, usluga za 0,1 posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda (bez energije) bile 0,9 posto manje, a cijene hrane, pića i duhana niže 0,2 posto.

Prema prvoj procjeni Eurostata, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena bile su u kolovozu 2026. za 3,7 posto više nego u istom mjesecu lani. U odnosu na srpanj ove godine, te su cijene bile za 0,3 posto više.

Višu stopu inflacije od Hrvatske, navodi se u procjeni Eurostata, u kolovozu su imale su Litva (5,8 posto), Cipar (5,2 posto), Bugarska (5,1 posto), Španjolska (4,5 posto), Belgija (4,2 posto) i Luksemburg (4 posto), dok je Grčka imala jednaku stopu inflacije.