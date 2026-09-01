Porezna neumoljiva oko nekretnina: Žalba ne odgađa plaćanje

Država ne čeka. Iako ste uložili prigovor, sporni porez morate platiti odmah, a povrat novca stiže tek ako vaša žalba na kraju prođe

Reagirajući na medijske napise, Porezna uprava (PU) izvijestila je u ponedjeljak da je izdala opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza, a eventualna odstupanja od toga mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.

- Povodom napisa u medijima o upućivanju opomena za neplaćeni porez na nekretnine, radi potpunog i točnog informiranja javnosti obavještavamo da je Porezna uprava postupila po svim zaprimljenim prigovorima/žalbama koji se odnose na rješenja o porezu na nekretnine u roku od dva mjeseca od zaprimanja istih - ističu u priopćenju.

Za usvojene prigovore/žalbe na utvrđene obveze po rješenjima o porezu na nekretnine Porezna uprava je izvršila otpis utvrđenih obveza, čime su obveznici za koje je u postupku utvrđeno da ne postoji obveza plaćanja poreza na nekretnine oslobođeni obveze utvrđene prvotnim rješenjem.

Dio prigovora/žalbi za koje nisu ispunjeni uvjeti da ih se usvoji u prvostupanjskom postupku, odnosno u kojima je za konačnu odluku potrebno provesti drugostupanjski postupak, bit će najkasnije do 15. rujna proslijeđeni nadležnom drugostupanjskom tijelu na daljnje rješavanje, dodaju u priopćenju.

Žalba ne odgađa plaćanje poreza

Međutim, ističu i da izjavljeni prigovor/žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja.

- To znači da obveza utvrđena izvršnim poreznim rješenjem postoji i za vrijeme trajanja žalbenog postupka te se među poreznim obveznicima mogu pojaviti slučajevi u kojima će obvezu biti potrebno podmiriti prije konačnog okončanja postupka po prigovoru/žalbi na drugom stupnju. Ako se u daljnjem postupku utvrdi da porezna obveza nije trebala biti utvrđena ili da je trebala biti utvrđena u manjem iznosu, izvršit će se odgovarajuće usklađenje porezno-knjigovodstvenog stanja, odnosno povrat eventualno preplaćenog iznosa - kažu iz Porezne uprave.

Za dospjele porezne obveze, Porezna uprava kontinuirano provodi mjere naplate, uključujući izdavanje opomena pa su tako, među izdanim opomenama tijekom kolovoza 2026. godine, zbog nepodmirenih obveza poreza na nekretnine upućene opomene poreznim dužnicima koji nisu izjavili prigovor/žalbu na rješenje o utvrđivanju porezne obveze poreza na nekretnine, kao i poreznim obveznicima o čijem je prigovoru/žalbi odlučeno u drugostupanjskom postupku te je utvrđeno da je obveza plaćanja poreza na nekretnine ispravno utvrđena.

Slanje opomene predstavlja redovitu radnju kojom se poreznog obveznika upozorava na postojanje dospjele, a nepodmirene porezne obveze te mu se omogućuje da obvezu podmiri prije poduzimanja daljnjih mjera naplate, zaključuju u priopćenju.