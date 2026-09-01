DKOM
Crolibertas u problemima: Pao natječaj za aplikaciju novih cestarina
1. rujna 2026.
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Za izradu aplikacije, web-portala i podatkovnih veza predviđeno je šest mjeseci, pa je upitan početak pune primjene 1. ožujka 2027.
Uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine Crolibertas doživjelo je novi udarac. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku Hrvatskih autocesta (HAC) o izboru izvođača ključnog korisničkog dijela sustava: prodajnog web-portala, mobilne aplikacije i integracijskih podatkovnih sabirnica.
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