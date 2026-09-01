DKOM

Crolibertas u problemima: Pao natječaj za aplikaciju novih cestarina

1. rujna 2026.
Crolibertas u problemima: Pao natječaj za aplikaciju novih cestarina
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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Za izradu aplikacije, web-portala i podatkovnih veza predviđeno je šest mjeseci, pa je upitan početak pune primjene 1. ožujka 2027.

Uvođenje novog elektroničkog sustava naplate cestarine Crolibertas doživjelo je novi udarac. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku Hrvatskih autocesta (HAC) o izboru izvođača ključnog korisničkog dijela sustava: prodajnog web-portala, mobilne aplikacije i integracijskih podatkovnih sabirnica.

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#Crolibertas#Hrvatske Autoceste#Dkom#Infinum#Abysalto#Javna Nabava#Elektronička Naplata Cestarine
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