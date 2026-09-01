U ovom dijelu Europe mogu se stvoriti ozbiljni prehrambeni sustavi

Stjepan Orešković, većinski dioničar Bosqara, na Danu velikih planova govorit će o daljnjem smjeru razvoja nakon rekordne dokapitalizacije

Kada se krajem godine bude radila rekapitulacija poslovne 2026., jedan događaj svakako će konkurirati za najvažniji ekonomski događaj: sekundarna javna ponuda (SPO) Bosqara, koja je postala najveće prikupljanje kapitala u modernoj povijesti Zagrebačke burze. Kompanija je od investitora dobila 150 milijuna eura, a ponuđen joj je i značajno viši iznos, 178 milijuna eura. Uz postojeće investitore, nove dionice upisalo je i 5453 malih ulagatelja te 26 kvalificiranih ulagatelja.

Kompaniji ovo nije prvi susret s tržištem kapitala. Bosqar je posljednjih godina bio jedan od njegovih najaktivnijih izdavatelja; nakon početne ponude dionica (IPO) 2019. godine, do sada su realizirane i tri sekundarne ponude dionica i dva izdanja obveznica povezanih s održivošću. U samo šest godina Bosqar je došao do faze da, osim institucionalnih ulagača, ponudi dionice i građanima, što je u kontekstu hrvatskog tržišta kapitala rapidan razvoj.

Hrana kao strateška industrija

Kako je ranije objavljeno, Bosqar će veći dio novca iz dokapitalizacije iskoristiti za financiranje preuzimanja PIK Vrbovca, akvizicije koja bi trebala značajno ojačati poslovanje ove investicijske grupacije. Naime, prehrambena vertikala generira 47 posto proforma prihoda Grupe, a pripajanjem PIK Vrbovca uz postojeće Mlinar i Panvitu stvara se platforma kapaciteta preko 120 tisuća tona hrane godišnje. O daljnjim smjerovima razvoja kompanije na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb, govorit će osnivač i većinski dioničar Stjepan Orešković tijekom 'One On One' razgovora s Liderovom urednicom Manuelom Tašler.

Orešković kaže kako ovogodišnji SPO ne vidi samo kao važnu prekretnicu za kompaniju, nego i kao još jednu potvrdu da hrvatsko tržište kapitala može biti ozbiljan izvor kapitala za rast i razvoj domaćih kompanija. Na pitanje o planu integracije i realizacije sinergija unutar prehrambene vertikale nakon finalizacije akvizicije PIK Vrbovca, Orešković kaže kako u Bosqaru na prehrambeni sektor gledaju dugoročno.

- Hrana je strateška industrija, a u ovom dijelu Europe postoji snažna proizvodna baza, ozbiljno iskustvo, kvalitetne kompanije i brendovi s dugom tradicijom, ali i prostor za daljnju konsolidaciju i stvaranje većih regionalnih sustava. Upravo je to bila logika iza stvaranja naše Future Food vertikale. Počeli smo s Panvitom, jednom od vodećih vertikalno integriranih poljoprivredno-prehrambenih grupacija u Sloveniji, zatim je uslijedio Mlinar, jedna od vodećih pekarskih grupacija u regiji, a planirana akvizicija PIK Vrbovca, koja je trenutačno u procesu, predstavlja sljedeći važan korak u razvoju te platforme – ističe ovaj poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom.

Dodaje kako pritom ne gledaju samo veličinu kompanija ili proizvodne kapacitete. - Važno nam je da su to kompanije s ozbiljnim industrijskim znanjem, snažnim tržišnim pozicijama i potencijalom za daljnji rast. Naša je ambicija kroz Future Food dugoročno graditi jednu od vodećih prehrambeno-poljoprivrednih platformi u regiji, koja može biti konkurentna i izvan svojih matičnih tržišta. Konkretni koraci vezani uz integraciju PIK Vrbovca i realizaciju potencijalnih sinergija pitanje su za Upravu nakon zaključenja transakcije. Iz perspektive dioničara, mogu reći da vjerujem u dugoročnu industrijsku logiku povezivanja snažnih regionalnih kompanija i stvaranja platforme koja može dodatno ulagati u proizvodnju, tehnologiju, ljude i rast – kaže Orešković.

Nismo ograničeni geografijom

Osim financiranja akvizicije PIK Vrbovca, preostali dio novca iz SPO-a namijenjen je i budućim ulaganjima i akvizicijama kada se za to ukažu povoljne prilike te daljnjem rastu i razvoju poslovnih vertikala. Stjepan Orešković kaže kako mu je, kao većinskom vlasniku, najvažnija disciplina u alokaciji kapitala. - Ne mislim da kapital treba investirati samo zato što je dostupan. Bosqar je rastao kombinacijom akvizicija i organskog razvoja kompanija u koje smo ulagali, a temeljni kriterij treba ostati isti, dugoročno stvaranje vrijednosti za dioničare – naglašava naš sugovornik.

Bosqar posluje i na nizu stranih tržišta, pa je stoga logično pitanje koje su im regije najzanimljivije u budućim akvizicijama. Orešković kaže kako je polazišna točka uvijek bila ova regija te srednja i istočna Europa. - Na kraju krajeva, sve je krenulo iz Zagreba, i Bosqar je hrvatska investicijska grupacija – navodi Orešković. - Ovdje dobro poznajemo tržišta, kompanije i menadžerske timove te imamo iskustvo u izgradnji kompanija koje su se afirmirale kao regionalni lideri. To se jasno vidi i kroz razvoj Bosqar Investa tijekom proteklih deset godina – tvrdi naš sugovornik.

Međutim, dodaje da se ne ograničavaju isključivo geografijom. - Danas grupa posluje na više od 20 tržišta, a svaka od naših poslovnih vertikala ima svoju logiku razvoja i širenja. U prehrani je prirodan fokus na ovom dijelu Europe, gdje vidimo prostor za izgradnju snažne regionalne prehrambene platforme. U tehnološkom segmentu perspektiva je šira – i unutar Europe i izvan nje. Zato nam je važnije što određena akvizicija donosi grupi nego gdje se kompanija nalazi. Tražimo kvalitetne kompanije koje se uklapaju u naše postojeće vertikale, imaju potencijal za daljnji rast i kojima kroz naš buy-and-build model, jedinstveni know-how i najviše standarde korporativnog upravljanja možemo pomoći napraviti sljedeći razvojni iskorak – poručio je Orešković.

O svim ovim izazovima i strategijama za budućnost detaljnije će se raspravljati na Liderovu Danu velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 17 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.