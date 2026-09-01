Dolac: Najveći i najpoznatiji zagrebački plac u borbi za opstanak

Preživio je diktaturu, ratove, socijalizam, tranziciju i potrese. Može li bez nove strategije preživjeti supermarkete?

Dana 1. rujna 1930. otvoren je Dolac, tržnica koja će tijekom sljedećih desetljeća postati jedno od najprepoznatljivijih mjesta Zagreba. Nastala je na prostoru starog naselja Dolac, oko današnje ulice Pod zidom, čije su uske ulice i kuće uklonjene kako bi grad dobio suvremenu središnju tržnicu.

Najmonumentalniji spomenik klopi

Gradnja se odvijala u vrlo nemirnom razdoblju. Između početka radova i otvorenja uvedena je Šestosiječanjska diktatura kralja Aleksandra, raspušten parlament i potpuno promijenjen politički sustav tadašnje države.

Unatoč tome, projekt nije zaustavljen pa je Zagreb 1930. dobio novu središnju tržnicu koja će desetljećima biti glavna gradska točka za nabavu hrane, pravi 'trbuh grada', ili kako ga je nazvao poznati kroničar Zagreba Zvonimir Milčec - najmonumentalniji spomenik klopi.

Dolac je ubrzo prerastao okvire obične tržnice. Desetljećima je bio središte svakodnevnog života grada, mjesto susreta proizvođača i kupaca, ali i svojevrsni gospodarski pokazatelj Zagreba. Ondje su se formirale cijene, pratila kvaliteta uroda i razmjenjivale informacije mnogo prije pojave interneta, društvenih mreža i trgovačkih centara.

Između cekera i punih gepeka

No najveće promjene nisu donijeli politika ni ratovi nego drukčiji način života.

Nekada su Zagrepčani gotovo svakodnevno odlazili na najbliži plac. Kupovalo se onoliko koliko je trebalo dan ili dva, voće i povrće nosilo se kući u cekerima, a meso, mlijeko i sir kupovali su se na tržnicama. Većina kućanstava nije imala automobile ni velike hladnjake.

Danas se kupnja najčešće obavlja jednom ili dvaput tjedno. Kupci automobilom odlaze u trgovačke centre, pune kolica i prtljažnike te kupuju sve na jednom mjestu. Upravo su zbog toga veliki trgovački lanci tijekom posljednjih desetljeća preuzeli velik dio prodaje voća, povrća, mesa i mliječnih proizvoda.

Dodatni udarac zadala je pandemija, koja je zatvorila tržnice, i građani su se u sve većem broju okretali on-line kupnji i OPG-ima koji dostavljaju hranu temeljem narudžbi 'na prag'.

Posljedice su vidljive na gotovo svim zagrebačkim tržnicama. Mnoge od njih godinama gube zakupce, broj kupaca stagnira ili pada, a pojedini dijelovi nekada živih placeva danas su tek sjena onoga što su bili. Dolac se još uvijek održava zahvaljujući položaju u samom središtu grada, turističkoj atraktivnosti i snažnoj simboličkoj vrijednosti, ali ni on nije iznimka od općeg trenda.

Dodatni problem: izmještanje Dolca

Novi izazov stigao je krajem 2025. godine kada su nakon oštećenja stropa i detaljnih statičkih pregleda stručnjaci zaključili da gornja ploha tržnice nije sigurna za daljnje korištenje. Trgovci s otvorenog dijela Dolca morali su biti privremeno preseljeni na okolne lokacije u centru grada, dok je Grad Zagreb najavio cjelovitu obnovu vrijednu između 22 i 25 milijuna eura.

Prema planovima, obnova bi trebala obuhvatiti konstrukcijska ojačanja, rješavanje dugogodišnjih problema s hidroizolacijom, obnovu gornje plohe i uređenje unutarnjih prostora tržnice. Povratak prodavača na legendarni plato s crvenim suncobranima neće biti moguć sve dok se ne završe najzahtjevniji građevinski zahvati.

Obnova bez odgovora na ključno pitanje

Upravo je obnova otvorila i pitanje strategije Zagreba za budućnost Dolca, ali i za ostale 22 kvartovske tržnice.

Naime, uz milijunska ulaganja u konstrukciju i uređenje, zasad se ne spominje ozbiljnije rješavanje jednog od najvećih problema suvremenog Dolca, pristupa automobilima i parkiranja. Mnogi se zato pitaju zašto se tijekom tako velike rekonstrukcije nije razmatrala gradnja podzemne garaže ispod tržnice ili u neposrednoj blizini. Nekadašnji Dolac projektiran je za grad u kojem se na plac dolazilo pješice ili tramvajem. Današnji kupac najčešće dolazi automobilom.

Dolac je tijekom gotovo stoljeća preživio diktaturu, ratove, socijalizam, tranziciju i potrese. No pitanje koje se danas postavlja nije hoće li preživjeti obnovu, nego može li Zagreb osmisliti način da gradske tržnice ponovno postanu dio svakodnevnog života građana, a ne samo turistička kulisa sa životopisnim šestinskim suncobranima i uspomena na vrijeme kada se na plac odlazilo svakoga jutra.