Tko danas kontrolira informacije? Moć su preuzeli tehnološki divovi

YouTube, Google, Meta i ChatGPT postali su ključni filtri kroz koje milijarde ljudi danas doživljavaju informacije i stvarnost

Iako mlađim generacijama neće značiti mnogo, ali 'Zaustavite Reuters!' proteklih je desetljeća, a posebno na kraju prošloga milenija, bila jedna od citiranijih rečenica; simbol slobode medija, ali i deluzije i osjećaja privilegiranosti (političkih) moćnika, njihove groteskne ideje da mogu kontrolirati stvarnost. To je, naime, početkom osamdesetih godina zavapio kosovski komunistički dužnosnik Xhavid Nimani nakon što je shvatio koliko je nemoćan pred svjetskim medijima, da slavnu britansku novinsku agenciju Reuters ne može utišati lako kao lokalne medije.