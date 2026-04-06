Iran i SAD razmatraju prijedlog za hitno primirje

Pakistan je posredovao u planu koji predviđa trenutno zaustavljanje sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca

Iran i Sjedinjene Američke Države primili su plan o okončanju sukoba koji predlaže trenutno stupanje na snagu primirja te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, rekao je izvor upućen u prijedloge u ponedjeljak. Okvir za okončanje borbi je sastavio Pakistan, a poslan je Iranu i SAD-u tijekom noći, kazao je izvor, spominjući pristup od dvije faze s neposrednim primirjem nakon kojeg će doći do sveobuhvatnog sporazuma.

- Svi elementi trebaju biti usuglašeni danas - rekao je izvor, dodajući da će prvotni dogovor biti strukturiran kao memorandum o razumijevanju finaliziran elektronski preko Pakistana, koji predstavlja jedini kanal komunikacije u pregovorima.

Američki portal Axios je u nedjelju objavio da SAD, Iran i regionalni posrednici raspravljaju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre u sklopu dogovora od dvije faze koji bi mogao dovesti do trajnog kraja rata, citirajući američke, izraelske i regionalne izvore. Izvor je za Reuters rekao da je čelnik pakistanske vojske Asim Munir bio 'cijelu noć' u kontaktu s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, posebnim izaslanikom Bijele kuće Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem.

Prema prijedlogu, primirje bi stupilo na snagu odmah, ponovo bi se otvorio Hormuški tjesnac, a sukobljene strane bi imale između 15 i 20 dana da finaliziraju širi sporazum. Dogovor, koji se privremeno naziva 'Sporazumom iz Islamabada', uključivao bi regionalna pravila o tjesnacu i konačne razgovore uživo u Islamabadu.

Američki i iranski dužnosnici nisu odmah komentirali izvješće. Glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi je odbio komentirati. Iranski dužnosnici su ranije za Reuters rekli da Teheran traži trajno primirje s jamstvima da ga SAD i Izrael neće ponovo napasti. Rekli su da je Iran primio poruke posrednika, uključujući Pakistan, Tursku i Egipat.

Očekuje se da će konačni sporazum sadržavati iranska obećanja da neće nastojati nabaviti nuklearno oružje u zamjenu za ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava, kazao je izvor. Dva pakistanska izvora rekla su da Iran još nije odgovorio unatoč pojačanoj civilnoj i vojnoj komunikaciji.

'Iran još nije odgovorio', kazao je izvor, dodajući da prijedlozi o privremenom primirju koje su podržali Pakistan, Kina i SAD zasad nisu rezultirali konkretnim iranskim odgovorima. Kineski dužnosnici također nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom. Do najnovijih diplomatskih napora dolazi usred eskalacije sukoba koji je izazvao zabrinutost zbog poremećaja u pomorskom prometu koji prolazi kroz Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu nafte.

Američki predsjednik Donald Trump proteklih dana javno traži brzo okončanje sukoba, upozoravajući na posljedice do kojih će doći ako se uskoro ne postigne sporazum o primirju. Rat je povećao nestabilnost tržišta energenata, a ulagači pomno prate bilo kakav razvoj događaja koji bi mogao utjecati na mogućnost prolaza kroz tjesnac.