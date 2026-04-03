Wall Street stagnirao, Azija raste uz nadu u naftni kompromis

Geopolitičke napetosti i Hormuški tjesnac ključni za smjer tržišta, uz tjedni oporavak američkih indeksa nakon višednevnog pada

Na Wall Streetu su u četvrtak, nakon izraženih oscilacija, burzovni indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, no na tjednoj razini ostvarili su prvi rast nakon više tjedana pada, dok su azijska tržišta u petak porasla potaknuta nadama u stabilizaciju izvoza nafte s Bliskog istoka.

Dow Jones oslabio je 0,13 posto, na 46.504 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,11 posto, na 6.582 boda, a Nasdaq indeks 0,18 posto, na 21.879 bodova.

Na početku trgovanja indeksi su znatno pali jer su splasnule nade ulagača u brzo smirivanje sukoba na relaciji SAD, Izrael i Iran. Početkom tjedna optimizam je potaknuo predsjednik Donald Trump izjavom da bi se SAD mogao povući iz Irana u roku od dva do tri tjedna, no kasnije je upozorio na mogućnost snažnijih udara, što je ponovno uzdrmalo tržišta.

Raspoloženje se tijekom dana ipak popravilo zahvaljujući diplomatskim inicijativama vezanim uz ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne točke za globalni izvoz nafte koju Iran blokira od početka sukoba. Ulagače nije pokolebao ni skok cijena nafte na američkom tržištu za gotovo 12 posto, na 112 dolara po barelu.

Na tjednoj razini američki su indeksi snažno porasli, pri čemu je Dow Jones ojačao oko 2,95 posto, S&P 500 3,4 posto, a Nasdaq 4,4 posto, što je njihov najveći tjedni skok u posljednja četiri mjeseca.

Pozitivno raspoloženje prelilo se i na azijska tržišta, gdje je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio u plusu oko 0,6 posto. Najveći rast zabilježile su burze u Indiji, Japanu i Južnoj Koreji, dok je Šangaj blago pao. Trgovanje u Hong Kongu i Australiji izostalo je zbog blagdana.

Azijske ulagače dodatno su ohrabrile vijesti o razgovorima između Irana i Omana o uspostavi protokola za nadzor prolaza kroz Hormuški tjesnac, što bi moglo barem djelomično normalizirati tokove nafte i stabilizirati cijene energenata.

Unatoč tome, oprez ostaje izražen jer daljnji smjer tržišta uvelike ovisi o razvoju geopolitičke situacije na Bliskom istoku.

Na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale, pri čemu je londonski FTSE indeks ojačao 0,69 posto, dok su frankfurtski DAX i pariški CAC skliznuli 0,56, odnosno 0,24 posto. U petak se na većini europskih tržišta zbog uskrsnih blagdana ne trguje.