Izmjenama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo plaće rastu 10 posto

Zna se tko je krivac za takvo stanje. Inspektorat rada nema resurse, znanja, niti ovlasti za kontrolu poštivanja kolektivnih ugovora

Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske potpisali su u srijedu u Križevcima devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, kojima osnovne bruto plaće za sve grupe složenosti iz Tarifnog priloga od veljače 2026. rastu za 10 posto.

Predsjednik HUP - Udruge poslodavaca graditeljstva Mirko Habijanec istaknuo je da, uz plaću, kolektivnim ugovorom poboljšava i 15 do 20 drugih neoporezivih materijalnih prava. Riječ je o devetom kolektivnom ugovoru u građevinarstvu kojeg su se do sada uglavnom pridržavali svi članovi HUP-a. Nažalost, dodao je, drugi poslodavci, uključujući i strane kompanije rijetko se drže njegova slova, pa to rezultira nižim plaćama.

- Česte su isplate dijela plaće na ruke kroz fiktivne putne naloge čime se izbjegava uplata poreza i doprinosa - upozorio je Habijanec. Ukazao je i na to da brojni poslodavci prijavljuju svoje radnike na minimalac, odnosno da ih ne svrstavaju u razrede po složenosti posla kojih je devet. Većina njih je na gradilištu prijavljena kao nekvalificirana radna snaga, unatoč tome što rade poslove za koje je potrebna stručna naobrazba.

Država je u velikoj mjeri kriva za takvo stanje, jer Inspektorat rada nema resurse, znanja, niti ovlasti za kontrolu poštivanja kolektivnih ugovora. Ona mora riješiti problem isplate plaća "na crno", a u tome svoj doprinos moraju dati Ministarstvo financija i Ministarstvo rada, kazao je Habijanec, koji smatra da državni proračun zbog takve nelojalne konkurencije koja izbjegava uplatu poreza godišnje ostane bez otprilike milijardu eura.

- U Njemačkoj i drugim europskim zemljama neisplata plaće po kolektivnom ugovoru je kazneno djelo, a u Hrvatskoj je to nažalost uobičajena praksa - izjavio je Habijanec novinarima.

Prosječna plaća u građevinarstvu 20 posto niža od državnog prosjeka

Predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić složila se s Habijancem da poslodavci izbjegavaju ugovorene tarife i isplate plaća po kolektivnom ugovoru. To se radi na način da se radnika prijavi na posao niže grupe složenosti posla, neovisno o stvarnoj složenosti, a sve kako bi smanjili bruto plaće, pojasnila je.

Kaže da su se posljednja dva mjeseca kontrole dinamizirale. Inspekcije svakodnevno utvrđuju velik broj poslodavaca koji se ne pridržavaju kolektivnog ugovora. Podsjetila je da su kazne za nepoštivanje visoke, slične onima za neisplatu minimalnih plaća, i odnose se na odgovorne osobe, pravne osobe i obrtnike.

Pozvala je na povećanje resursa za inspekcije kako bi se povećala njihova učinkovitost, a pozvala je i na veću prisutnost poreznog nadzora.

- Ovim izmjenama Kolektivnog ugovora potvrđujemo da se kroz partnerski socijalni dijalog mogu postići održiva rješenja za sektor graditeljstva. S obzirom na to da je prosječna plaća u građevinarstvu oko 20 posto niža od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, očekujemo da će se ovim povećanjem osnovnih plaća svih grupa složenosti za 10 posto, kao i učinkovitijom kontrolom isplate plaća, ta razlika barem djelomično smanjiti. U budućim pregovorima očekujemo da taj odnos prosječnih plaća konačno okrenemo u korist radnika - poručila je Vukšić.

Udio građevinarstva u BDP-u iznosi osam posto

Sektor graditeljstva ima važan značaj u domaćem gospodarstvu Hrvatske - po podacima s DZS-a, udio graditeljstva u bruto domaćem proizvodu u prva tri kvartala 2025. godine iznosio je osam posto. Isto tako, zadnji podaci DZS-a pokazuju kako je u studenom 2025. godine u sektoru graditeljstva bilo zaposleno 130 tisuća radnika, što čini približno 9 posto ukupno zaposlenih.

Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a najnovije izmjene donesene su s ciljem održivog razvoja građevinskog sektora, jačanja učinkovite primjene ugovora i poboljšanja položaja radnika. Kolektivni ugovor za graditeljstvo obvezatan je za sve radnike i poslodavce u sektoru građevine na temelju odluke nadležnog ministra. Pokriva preko 150.000 zaposlenih i predstavlja dobar instrument koji je potrebno aktivirati u pravom smjeru, rečeno je prilikom potpisivanja dokumenta.

Potpisivanju su, između ostalih, prisustvovali državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić te predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.