Izvoz od siječnja do srpnja porastao za 9,8, a uvoz za 6,9 posto

Izvoz je iznosio 16 milijardi eura, uvoz 28,6 milijardi eura, pa je vanjskotrgovinski deficit iznosio 12,6 milijardi eura

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u prvih sedam mjeseci ove godine porastao je za 9,8 posto, a uvoz za 6,9 posto, pokazuju prvi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

Izvoz je prema prvim rezultatima iznosio 16 milijardi eura, uvoz 28,6 milijardi eura, pa je vanjskotrgovinski deficit iznosio 12,6 milijardi eura, pokazuju prvi DZS-ovi podaci. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 56 posto.

Hrvatski izvoz u države članice Europske unije (EU) u prvih sedam ovogodišnjim mjeseci iznosio je 11 milijardi eura i bio je 12,6 posto veći nego u prvih sedam mjeseci prošle godine.

Izvoz u države nečlanice EU-a istovremeno je porastao za 4,1 posto, na gotovo pet milijardi eura.

Iz država članica EU-a u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci uvezeno je robe u vrijednosti 21,8 milijardi eura, što je 5,6 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Uvoz iz država nečlanica porastao je za 11,7 posto, na 6,7 milijari eura.

DZS je objavio i druge podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom za prvo polugodište, prema kojima je izvoz iznosio je 13,7 milijardi eura, a uvoz 24,5 milijardi eura pri čemu je vanjskotrgovinski deficit iznosio 10,7 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom 56,1 posto.