Comping ulaže gotovo dva milijuna eura u AI za energetski sektor

Projekt Pandora vrijedan je ukupno 2,83 milijuna eura, od čega će se 1,94 milijuna eura sufinancirati iz EU fondova

Comping je dobio gotovo dva milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za razvoj Pandore, novog AI modula svoje energetske platforme Thaora koji bi trebao omogućiti prediktivno otkrivanje kvarova i poremećaja na opremi u transformatorskim stanicama.

Projekt razvoja Pandore vrijedan je ukupno 2,83 milijuna eura, od čega će se 1,94 milijuna eura sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Program konkurentnosti i kohezije. Projekt će se provoditi od veljače 2026. do 31. siječnja 2029., a Comping ga provodi u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) te tvrtkom Radio-Moto.

Pandora je usmjerena na prediktivni nadzor sekundarnih transformatorskih stanica, odnosno dijela elektroenergetske mreže u kojem se električna energija transformira sa srednjeg na niski napon prije nego što stigne do krajnjih korisnika. Sustav će prikupljati i objedinjavati podatke različitih senzora i mjernih uređaja, među kojima su i dPMU uređaji za precizna mjerenja napona i struje, te ih analizirati pomoću AI modela.

Ideja je da sustav prepozna obrasce koji mogu ukazivati na budući poremećaj ili kvar prije nego što do njega dođe. Time bi operatorima trebalo omogućiti pravodobnu reakciju, smanjiti potrebu za nepotrebnim terenskim obilascima te skratiti vrijeme lociranja i otklanjanja problema. Prema projektnim ciljevima, broj iznenadnih kvarova mogao bi se smanjiti i do 70 posto.

Comping je nositelj projekta i sistemski arhitekt, a bit će odgovoran za razvoj platforme i komercijalizaciju budućeg rješenja. FER će kao znanstveni i metodološki partner sudjelovati u razvoju i validaciji AI modela, dok će Radio-Moto biti zadužen za mjernu i komunikacijsku opremu te terensku provedbu i integraciju sustava.

– Odobrena sredstva važna su potvrda smjera u kojem Comping razvija vlastita tehnološka rješenja za energetski sektor. Kroz Thaoru i projekt Pandora želimo povezati naše iskustvo u razvoju softvera i podatkovnih rješenja sa znanjem akademske zajednice i potrebama elektroenergetskog sektora. Cilj nam je razviti tehnologiju koja će operatorima pomoći da na temelju podataka donose pravodobnije i kvalitetnije odluke – istaknuo je Alojzije Jukić, predsjednik Uprave Compinga.

Odobrena sredstva dolaze nakon što je Comping početkom godine osigurao dodatnih pet milijuna eura kapitala izdavanjem prve hrvatske miniobveznice uz posredovanje Erste banke. Kompanija je tada najavila da će novac koristiti za ubrzavanje internacionalizacije i širenje svoje energetske platforme Thaora na tržišta Zapadne Europe, Afrike i Bliskog istoka.

Pandora je dio šireg razvoja Thaore, pri čemu Comping želi povećavati udio softverskih i analitičkih rješenja u poslovanju, umjesto da se oslanja prvenstveno na prodaju hardvera.