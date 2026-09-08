DIRH od lanjske veljače proveo 5.359 nadzora trgovaca

Za 71 kategoriju proizvoda trgovci moraju istaknuti cijenu unutar limita, no to su propustili učiniti za 1.066 kategorija

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata u razdoblju od 7. veljače 2025. do 4. rujna 2026. godine obavila je ukupno 5.359 inspekcijskih nadzora vezanih za Vladine mjere ograničenja cijena pojedinih proizvoda u trgovini na malo, pri čemu je u dijelu njih uočila nepridržavanje propisanih mjera.

U nadzorima odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, od ukupno obavljenih nadzora u njih 3.723 nisu utvrđene povrede dok je u preostalih 1.338 nadzora utvrđeno da trgovci nisu za 4.942 artikala istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku, za 464 proizvoda iz 'skupine 29 proizvoda' utvrđena je prodaja zatečenih proizvoda iznad najviše dopuštene cijene, dok je za 1.066 kategorija proizvoda iz 'skupine 71 proizvoda utvrđeno da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a iste nude u ponudi.

Izravne mjere kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo tiču se ukupno 100 proizvoda, a također propisane su i obveze trgovaca u pogledu informiranja potrošača, pri čemu je DIRH u provedenim nadzorima utvrdio 373 povrede zbog neisticanja plakata i osiguranja zasebnih dijelova. Pritom, 304 povrede odnose se na neisticanje plakata, 22 na osiguranje zasebnih dijelova u prodajnom objektu većem od 400 metara prodajnog prostora, a 47 na nepoštivanje obveze trgovca da na zasebnom dijelu bude po najmanje jedan artikl po ograničenoj cijeni, objavio je DIRH na svojoj internetskoj stranici.

Kada je riječ o 29 proizvoda za koje trgovac mora za sve artikle izložene prodaji istaknuti cijenu koja nije viša od gornjeg limita koji je odredila Vlada, kod 464 proizvoda zabilježena je maloprodajna cijena viša od najviše dopuštene, dok je 2.416 proizvoda bilo izloženo prodaji bez vizualne identifikacijske oznake.

Vezano za 71 kategoriju proizvoda za koje trgovac mora za najmanje jedan artikl iz svake kategorije istaknuti cijenu unutar propisanog limita, utvrđeno je da su za 1.066 kategorija proizvoda trgovci to propustili učiniti. Također, za 2.526 kategorija proizvoda nisu istaknute vizualne identifikacijske oznake za najmanje jedan artikl iz te kategorije proizvoda, primjetili su tržišni inspektori.

U nadzorima odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo, utvrđeno je da trgovci u 214 prodajna objekta nisu za 2.051 kontrolirana proizvoda istaknuli dodatnu cijenu, dok je, vezano za kontrolu objave cjenika na mrežnim stranicama trgovaca, utvrđeno da ih 14 nije ispunilo sve obveze vezano uz objavu cjenika, dok su pojedini inspekcijski nadzori u tijeku. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata će za utvrđene prekršaje temeljem važećih odluka poduzeti propisane prekršajne mjere, poručio je DIRH.