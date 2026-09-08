Iva Babaja nova pročelnica na Sveučilištu Algebra Bernays

Preuzimajući dužnost pročelnice Sveučilišnog odjela za dizajn, Babaja donosi spoj iskustva, međunarodne perspektive i akademskog rada

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta Algebra Bernays donesena je odluka o imenovanju doc. art. Ive Babaje novom pročelnicom Sveučilišnog odjela za dizajn. Babaja tu dužnost preuzima od izv. prof. art. dr. sc. Siniše Bogdanovića koji ju je do sada obnašao.

Tijekom svojega mandata Bogdanović je svojim stručnim i akademskim iskustvom pridonosio radu Odjela, razvoju njegovih nastavnih i stručnih aktivnosti te jačanju njegove uloge unutar akademske zajednice. Njegov angažman dio je kontinuiteta razvoja Odjela i stvaranja temelja za njegovo daljnje unaprjeđenje. Bogdanović je doktorirao na području grafičkih tehnologija i dizajna te da je autor brojnih znanstvenih radova i stručnih projekata.

Kao njegov stručni doprinos ističe se i povezivanje studenata sa stvarnim projektima i klijentima, međunarodne radionice i natjecanja koje je organizirao, kao i njegovo sudjelovanje u stručnim žirijima. Primjerice, 2022. organizirao je i osmislio međunarodni International Creative Design Challenge koji je do sad organiziran u Zagrebu, Groninghenu, Lisabonu, Stuttgartu te Antwerpu sa klijentima: Adidas, Kunstpunkt, Vouge, Porsche design studio te Love Tomorrow, a 2025. sudjelovao je u međunarodnim dizajnerskim radionicama u Stuttgartu.

Odlukom Senata Sveučilišni odjel za dizajn ulazi u novo razdoblje razvoja pod vodstvom Ive Babaje, jedne od istaknutijih hrvatskih dizajnerica s dugogodišnjim profesionalnim, akademskim i međunarodnim iskustvom. Iva Babaja magistrirala je 1996. godine na Universität für angewandte Kunst u Beču, a svoj je profesionalni put gradila u području dizajna, vizualnih komunikacija, oglašavanja i kreativnog vodstva. Dugogodišnje iskustvo nadopunjuje radom u akademskoj zajednici, gdje se bavi edukacijom i razvojem novih generacija dizajnera.

Njezin stručni rad ima i snažnu međunarodnu dimenziju. Babaja je više godina djelovala u International Council of Design (ICoD), međunarodnoj organizaciji koja povezuje dizajnerske organizacije diljem svijeta, a 2015. godine izabrana je za njezinu predsjednicu, kao prva žena na toj funkciji. Njezin doprinos struci prepoznat je i izvan dizajnerske zajednice. Također, sudjelovala je u ocjenjivanju dizajnerskih prijedloga za buduću seriju euro novčanica. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, a 2025. godine imenovana je članicom međunarodnog stručnog žirija Europske središnje banke za redizajn euro novčanica.

Preuzimajući dužnost pročelnice Sveučilišnog odjela za dizajn, Iva Babaja donosi spoj dugogodišnjeg profesionalnog iskustva, međunarodne perspektive i akademskog rada. Njezino imenovanje predstavlja važan iskorak u daljnjem povezivanju obrazovanja, struke i međunarodne dizajnerske scene te otvara prostor za nove inicijative i razvoj Odjela.

U fokusu njezina mandata bit će daljnje unaprjeđenje kvalitete studijskih programa i nastavnog procesa, snažnije povezivanje studenata i nastavnika s profesionalnom dizajnerskom praksom, poticanje interdisciplinarne i međunarodne suradnje te pozicioniranje Sveučilišnog odjela za dizajn kao relevantnog mjesta za suvremenu dizajnersku edukaciju i praksu.