Obveznice u poniranju, ali za mirovince su 'sigurnije ulaganje'

Strane državne obveznice krajem srpnja vrijedile su 5,4 milijarde eura, odnosno 18,8 posto ukupne imovine obveznih mirovinskih fondova

Dok investitori diljem svijeta sa zabrinutošću promatraju što se događa na obvezničkom tržištu, upravitelji hrvatskih obveznih mirovinskih fondova (još) se ne uzbuđuju. Kako prenose američki poslovni mediji, prinosi na američke državne obveznice porasli su tijekom trgovanja u petak, nakon objave podatka o novim radnim mjestima. S obzirom na to da je bio iznad očekivanja, to je dodatno učvrstilo percepciju financijskog tržišta da američko gospodarstvo ostaje vrlo otporno unatoč restriktivnim uvjetima financiranja.

Prinos na kratkoročnije dvogodišnje trezorske obveznice, koji obično reagira u skladu s kratkoročnim odlukama Feda o kamatnim stopama, porastao je za četiri bazna boda na 4,377 posto. Tijekom dana dosegnuo je najvišu razinu od siječnja prošle godine. Kako navode analitičari Raiffeisena, takvo kretanje rezultiralo je novim izravnavanjem krivulje prinosa, što upućuje na rast očekivanja o dodatnom monetarnom zaoštravanju u kratkom roku, dok tržište dugoročnije i dalje očekuje usporavanje inflacije, ali i gospodarske aktivnosti.

Problem ako prijeđe 4,8 posto

Prinos na desetogodišnje trezorske obveznice – što je u SAD-u glavno mjerilo za hipoteke, auto-kredite i dugove po kreditnim karticama – porastao je za više od dva bazna boda na 4,784 posto. Što se tiče ove obveznice, američke financijaše posebno brine situacija ako prinos probije razinu od 4,8 posto, što bi bila najviša razina od početka prošle godine.