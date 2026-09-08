Porezi

Gotovo 1000 tvrtki u Hrvatskoj ušlo u novi globalni porezni režim

8. rujna 2026.
Globalni porez

Globalni porez

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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Pillar Two treba osigurati minimalno efektivno oporezivanje od 15 posto, ali Hrvatska od njega ne očekuje velik prihod u proračun

Gotovo tisuću tvrtki u Hrvatskoj ušlo je u režim novog globalnog minimalnog poreza na dobit, otkrivaju podaci koje je Porezna uprava dostavila Lideru. Do sada su zaprimljena 533 obrasca za kvalificirani domaći dopunski porez, koji pokrivaju ukupno 979 poduzeća unutar velikih domaćih i multinacionalnih grupacija. 

Broj pritom još nije konačan jer dio multinacionalnih skupina nema fiskalnu godinu izjednačenu s kalendarskom pa rokovi za njihove prijave istječu kasnije. To također ne znači da će svih gotovo tisuću subjekata platiti dopunski porez: jedan odgovorni član skupine može podnijeti prijavu koja obuhvaća više povezanih društava u Hrvatskoj, a sama prijava ne znači nužno i nastanak porezne obveze. 

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