Auto Benussi dovodi iCAUR u Hrvatsku i Sloveniju

Ulaskom iCAUR-a u portfelj, Auto Benussi dodatno jača svoju poziciju kao vodećeg regionalnog uvoznika automobilskih brendova

Auto Benussi uskoro na hrvatsko i slovensko tržište dovodi iCAUR, dizajnerski usmjeren premium brend električnih vozila unutar kineskog automobilskog giganta Chery. Dugogodišnji regionalni lider u automobilsko industriji, tvrtka Auto Benussi službeni je uvoznik i zastupnik iCAUR brenda te će ponuditi servisnu i postprodajnu mrežu i raditi na izgradnje zastupničke mreže i servisnih centara.

Slijedeći temeljni koncept da 'klasika nikad ne izlazi iz mode', iCAUR spaja klasičan, kockast dizajn s inteligentnom pogonskom tehnologijom i visokokvalitetnim rješenjima za unutrašnjost. Brend je usmjeren jednako na urbanu mobilnost i na aktivnosti u prirodi i slobodno vrijeme.

Ulaskom iCAUR-a u portfelj, Auto Benussi dodatno jača svoju poziciju kao vodećeg regionalnog uvoznika automobilskih brendova, gradeći vezu između uspostavljene mreže i novog, tehnološki naprednog brenda. Nakon LEPAS-a, iCAUR je drugi brend iz Cherry grupacije koji Auto Benussi uvozi i zastupa na tržištima Hrvatske i Slovenije.

iCAUR V27 cherry yellow

Dolazak brenda poklapa se s trenutkom kada je Chery Group, prema podacima Kineskog udruženja proizvođača putničkih vozila (CPCA) temeljenim na statistici Međunarodne organizacije proizvođača motornih vozila (OICA), u prvoj polovici 2026. godine osvojio 4,1% svjetskog tržišnog udjela prodaje vozila, izjednačivši se s američkim Fordom na devetom mjestu najvećih svjetskih proizvođača automobila. U srpnju je Chery izvezao 202.533 vozila, čime je postao prvi kineski proizvođač automobila koji je u jednom mjesecu premašio 200.000 izvezenih vozila.

iCAUR je novi globalni premium brend

iCAUR je službeno predstavljen 2023. godine kao brend potpuno električnih vozila. Njegova temeljna filozofija počiva na usvajanju klasičnog kockastog dizajna, izradi visokokvalitetne unutrašnjosti, korištenju digitalnih upravljačkih rješenja te ponudi multifunkcionalnih vozila koja zadovoljavaju kako svakodnevne urbane potrebe, tako i zahtjeve za rekreacijom i zabavom. iCAUR svoju poziciju ne definira isključivo kroz tehničke parametre ili pogonske sustave, već se oslanja na jasno prepoznatljiv brend imidž, personaliziranu prilagodbu i izvanrednu praktičnost.

Ovakvo pozicioniranje steklo je široko međunarodno priznanje. Kompaktni potpuno električni model, iCAUR V23, već je ušao na više od 20 tržišta i ostvario izvrsne tržišne rezultate u nekoliko zemalja. U Tajlandu je prepoznat kao vodeći kockasti SUV i nalazi se među top pet BEV (potpuno električnih) vozila. U Maleziji se nalazi među tri vodeća BEV modela, u Južnoafričkoj Republici pozicioniran je kao vodeći premium BEV, a u Indoneziji je iCAUR osvojio nagradu 'Najpopularnije predstavljanje vozila' i nagradu "Najpopularniji novi brend". Uz to, 2026. godine osvojio je prestižnu nagradu Red Dot Design Concept 2026, koja prepoznaje visoko inovativne dizajnerske koncepte i ističe jedinstven stilski jezik modela.

V27 je prvi model koji stiže u Hrvatsku i Sloveniju

iCAUR V27 bit će debitantski model na hrvatskom i slovenskom tržištu. Ovaj 4,9 metra dugačak flagship model spaja klasičan, protočan SUV dizajn s pogonskim sustavom s produljenim dosegom (range-extender). Pogon je u potpunosti električni, dok motor s unutarnjim izgaranjem po potrebi generira struju i produljuje domet vozila. Dostupan je s opcijom stražnjeg ili pogona na sva četiri kotača, a različite verzije nude snagu od 185 kW odnosno 335 kW, uz kapacitet baterije od 34,3 kWh. Vozilo nadalje nudi 8+X načina vožnje (Eco, Normal, Sport, Personal, Mud, Slippery, Sand i Uneven) za fleksibilnu prilagodbu različitim uvjetima ceste, vremena i podloge.

iCAUR V27 cherry_1

Ističe se i svjetlosnom visinom od 224 mm, dubinom gaženja vode do 600 mm te sposobnošću savladavanja uspona. Za personaliziranu upotrebu, vozilo je opremljeno s 39 unaprijed pripremljenih priključaka i montažnih točaka za spajanje raznih dodatnih dijelova i uređaja za proširenje. Dodatno, maksimalna vanjska snaga napajanja od 6 kW omogućuje napajanje elektroničkih uređaja tijekom aktivnosti u prirodi. S podignutim stražnjim sjedalima, prtljažni prostor iznosi 715 litara, a s preklopljenim stražnjim sjedalima kapacitet raste na 1.818 litara. Tehnološka i komforna oprema uključuje 15,4-inčni središnji zaslon, sustav zvučnika sa 15 zvučnika te 21 funkciju asistencije vozaču.

iCAUR V27 unutrašnjost

Prva vozila očekuju se u Hrvatskoj i Sloveniji do kraja godine, a modeli iCAUR V25, V23 i drugi uslijedit će kasnije. Detaljnije informacije o točnim datumima lansiranja, cijenama i konfiguracijskim opcijama bit će objavljene naknadno. Sve tehničke specifikacije predstavljaju privremene vrijednosti koje je dostavio iCAUR i podložne su promjenama prije europske certifikacije.

Dolaskom iCAUR-a, Auto Benussi nastavlja svoju priču širenja portfelja kineskim automobilskim brendovima u regiji Balkana, slijedeći uspješan model LEPAS-a, čiji je Auto Benussi ekskluzivni uvoznik za Hrvatsku i Sloveniju.