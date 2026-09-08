AI, Black Friday i pitanje svih pitanja: Koliko vrijedi vaš eCommerce biznis?

CRO Commerce 2026 okuplja vodeće stručnjake koji će 13. listopada ponuditi konkretne odgovore za uspješnije poslovanje i rast web trgovina

Osmo izdanje CRO Commerce konferencije (powered by Shipshape), najveće regionalne konferencije posvećene internetskoj trgovini, održat će se 13. listopada 2026. u Mozaik Event Centru u Zagrebu.

Konferencija i ove godine okuplja vlasnike i direktore web trgovina te stručnjake za digitalni marketing, logistiku, plaćanja i tehnologiju, kao i sve ostale koji aktivno sudjeluju u razvoju eCommerce tržišta. Broj sudionika ograničen je na 500 kako bismo omogućili što kvalitetnije povezivanje i razmjenu iskustava, a u cjelodnevnom programu na tri pozornice očekuju ih predavanja, paneli i konkretni primjeri iz prakse, uz brojne prilike za razmjenu znanja i poslovnih kontakata.

Poseban naglasak stavljen je na kvalitetan networking, od EXPO zone, koja pruža idealan prostor za upoznavanje novih ljudi i poslovno povezivanje, do druženja nakon konferencije i partyja, koji će zaokružiti cijeli dan u opuštenijoj atmosferi.

Jedna od središnjih tema ovogodišnje konferencije bit će priprema web trgovaca za Black Friday, najvažnije prodajno razdoblje u godini. Upravo zato, mjesec i pol prije najvažnijeg dana za internetsku trgovinu, na pozornicu CRO Commerce konferencije dovodimo vodeće stručnjake koji će u panel diskusiji podijeliti najvažnije savjete i iskustva.

Na panelu "Kako se pripremiti za Black Friday 2026." sudjeluju Dijana Kladar, Dario Begonja, Goran Blagus, Marko Pačar, Robert Petković, Aron Stanić i Dino Oreški. Od planiranja kampanja i optimizacije web trgovine, preko logističkih izazova i upravljanja zalihama, do korisničkog iskustva i analize rezultata, sudionici konferencije dobit će od njih konkretne preporuke koje mogu odmah primijeniti u svom poslovanju.

Uz Black Friday, program konferencije obuhvatit će i niz aktualnih tema iz područja digitalnog marketinga, logistike i dostave, payment rješenja, pravnih i regulatornih pitanja, računovodstva u eCommerceu te primjene umjetne inteligencije u internetskoj trgovini.

Poseban naglasak stavit će se na sve važniju ulogu čovjeka u eri AI automatizacije, kako učinkovito koristiti umjetnu inteligenciju, a pritom zadržati kreativnost, strateško razmišljanje i kvalitetan odnos s kupcima.

Program je već gotovo u cijelosti definiran te će ubrzo biti i objavljen, a sve informacije o ulaznicama dostupne su na stranici konferencije https://conference.ecommerce.hr/.

Partneri ovogodišnje konferencije su Manago AI, Fastserver.hr, Monri, Sirvis, SalesSnap, Box Now, Meraxes, Lesnina, Marker, euShipments.com Croatia, Hisense i brojni drugi, a glavni partner konferencije je drugu godinu za redom agencija Shipshape.

Prodaja poslovanja nije znak neuspjeha

– CRO Commerce vidimo kao mjesto na kojem se trgovci, tehnološke kompanije i agencije mogu maknuti od općih priča o trendovima i razgovarati o onome što im se stvarno događa u poslovanju. Ove godine posebno nas zanima AI i kako će njegova široka dostupnost promijeniti način na koji razvijamo eCommerce i softver. Ako aplikaciju sutra možeš napraviti brže i uz manje troška nego danas, sama tehnologija više neće biti ono što te razlikuje od konkurencije. Razlika će se sve više stvarati u tome koliko dobro razumiješ svog kupca, kako ti funkcioniraju procesi, koliko kvalitetne podatke imaš i znaš li iz svega toga izvući poslovnu vrijednost – ističe Ernest Antolović, Partner u agenciji Shipshape.

No, CRO Commerce otvorit će i niz drugih tema važnih za budućnost eCommercea, među kojima je i tema prodaje eCommerce biznisa. Prodaja web trgovine nikako nije nužno znak neuspjeha, već upravo suprotno, može biti potvrda da je vlasnik izgradio kvalitetan, profitabilan i dovoljno vrijedan biznis za koji postoji interes kupaca.

Andrija Čolak, poduzetnik i business broker s dugogodišnjim iskustvom u eCommerceu, kao keynote speaker CRO Commerce 2026 konferencije otvorit će pitanje o kojem mnogi vlasnici web trgovina razmišljaju, ali se o njemu rijetko govori: koliko zapravo vrijedi njihov eCommerce biznis i kako izgleda proces njegove prodaje. Govorit će o tome što kupci gledaju pri procjeni poslovanja, kako se formira valuacija, koje brojke i pokazatelji najviše utječu na cijenu te gdje vlasnici najčešće griješe kada odluče prodati svoj biznis. Poseban naglasak bit će na ulozi business brokera koji povezuje kupca i prodavatelja te pomaže da se transakcija provede na strukturiran i profesionalan način.

– Dobar eCommerce biznis nije samo onaj koji danas ostvaruje dobru zaradu, već onaj koji je dovoljno kvalitetan i skalabilan da za njega postoji interes kupaca – poručuje Čolak.

Velika novost ovogodišnje konferencije je Zoyya meeting app, koja će sudionicima omogućiti jednostavno dogovaranje sastanaka s govornicima. Osim toga, tu je i EXPO AWARDS program u kojem će glavni sponzor Hisense sretnom dobitniku dodijeliti interaktivni display vrijedan 3.000 eura.

Rezervirajte 13. listopada za cjelodnevni eCommerce program i party

Konferenciju će otvoriti predsjednik udruge eCommerce Hrvatska Marcel Majsan, nakon čega slijedi cjelodnevni program na tri pozornice koji donosi razmjenu ideja i konkretnih znanja, ali i brojne prilike za nova poznanstva, povezivanje i razvoj poslovnih suradnji.

Budite dio eCommerce zajednice, upoznajte ljude koji pokreću tržište i pronađite nove prilike za rast svog poslovanja!

Konferenciju možete pratiti isključivo uživo, a cijena ulaznice, u koju je uključen i ručak i kokteli na partyju, iznosi 250 eura. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici konferencije.

Za čitatelje Lidera osigurali smo 20% popusta koji možete ostvariti unosom kupona lider20 na stranici konferencije: https://conference.ecommerce.hr