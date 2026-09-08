Francuski AI startup Mistral prikupio tri milijarde eura

Glavni su ulagači bili južnokorejski Samsung Electronics, Scaleup Europe Fund kojim upravlja EQT te Mistralov 'stari' investitor PSG Equity

Francuski AI startup Mistral objavio je u utorak da je u novom krugu financiranja pribavio tri milijarde eura, čime je vrijednost tri godine stare kompanije premašila 21 milijardu eura.

Glavni su Mistralovi ulagači u novom krugu financiranja bili južnokorejski Samsung Electronics, Scaleup Europe Fund kojim upravlja EQT te Mistralov 'stari' investitor PSG Equity.

Skupina uključuje i Advent, fondove kojima upravlja američki financijski div BlackRock, te Veliko Vojvodstvo Luksemburg, a u novom krugu financiranja sudjelovali su i aktualni ulagači, uključujući ASML, Nvidiju, Andreessen Horowitz i Index Ventures.

Francuski startup namjerava iskoristiti svježi kapital za širenje istraživanja naprednih AI modela, povećanje računalnih kapaciteta i širenje poslovanja na međunarodna tržišta. Kompanija posluje u 20 zemalja i pruža usluge više od 125 velikih korporativnih klijenata, među kojima su Airbus, ASML i britanska banka HSBC.

Mistral je novom financijskom injekcijom dodao novu 'kockicu' u poziciju europskog odgovora na američke divove poput OpenAI-ja, Googlea i Anthopica, iako se tržišnom kapitalizacijom od 21 milijardu eura kreće u 'drugom svemiru', napominje novinska agencija dpa. Tako je američki lider u tom segmentu OpenAI u posljednjem krugu financiranja procijenjen na oko 852 milijarde dolara.

Brojne američke kompanije u tom segmentu, uključujući i OpenAI, oslanjaju se na zatvorene sustave, dok Mistral razvija modele s javno dostupnim parametrima, koji korisnicima omogućuju veći nadzor nad podacima i računalnom infrastrukturom, navodi dpa. Krajem srpnja Mistral je objavio da proširuje strateško partnerstvo s američkim Microsoftom u Europi.

Prema novom sporazumu vrijednom nekoliko milijardi eura, strateški partneri namjeravaju znatno proširiti europske infrastrukturne kapacitete za umjetnu inteligenciju (AI) te integrirati najsuvremenije AI modele u poslovanje osjetljivih gospodarskih subjekata i u rad javnih institucija.

Microsoft se obvezao izravno koristiti dijelove europske hardverske infrastrukture koju je razvio Mistral. Američka korporacija time nastoji podmiriti brzorastuću potražnju za uslugama upravljanja podacima i onima vezanim za umjetnu inteligenciju u Europi, paralelno ispunjavajući obveze o europskoj digitalizaciji, preuzete u 2025. godini.

Sporazum naglašava Microsoftovu strategiju prema kojoj se u području generativne umjetne inteligencije ne oslanja isključivo na svog američkog partnera OpenAI-ja, već u početnim fazama uključuje i druge ključne aktere iz globalnog ekosustava, naveo je tom prilikom američki tehnološki div.

Za Mistral produbljivanje suradnje znači pak izravan pristup Microsoftovoj globalnoj prodajnoj mreži, uz istovremeno dugoročno jačanje položaja Europe kao središta za razvoj umjetne inteligencije, napomenuli su u francuskom startupu.