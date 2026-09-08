Mate Rimac ostao bez samostalnosti u upravljanju Rimac Groupom

Nakon što je njujorški investicijski fond Hof Capital postao drugi najveći dioničar, Rimac zastupa tvrtku zajedno s drugim članom Uprave

Mate Rimac više ne može samostalno donositi odluke u RIMAC GROUPU. Iako je ostao predsjednik Uprave, najnovijom odlukom kompanije sužena su mu ovlaštenja, pa od 26. kolovoza tvrtku ne zastupa 'samostalno i pojedinačno' nego 'zajedno s još jednim članom Uprave'. Samostalnost u zastupanju izgubio je i drugi član Uprave Antony Sheriff, koji sad zastupa tvrtku zajedno s predsjednikom Uprave. Neposredno prije toga iz Uprave je izašao Peter Bednárik.

Sve se to događa u trenutku kad je u Sudskom registru objavljeno da je u vlasničku strukturu ušao HOF RIMAC HOLDINGS, pa je Hisham Ismail Ibrahim Elhaddad jedan od osnivača i managing partnera njujorškog investicijskog fonda HOF CAPITAL, ušao u NO RIMAC GRUPE umjesto Alexandera Jareda Massa.

Promjene u Upravi, načinu zastupanja i Nadzornom odboru tako se vremenski podudaraju s ulaskom novog velikog investitora.

Podsjetimo, HOF CAPITAL u travnju je predvodio konzorcij koji je s Porscheom dogovorio preuzimanje njegovih udjela u RIMAC GROUPU i BUGATTI RIMCU. Porsche je držao 20,6 posto RIMAC GROUPA te 45 posto BUGATTI RIMCA, zajedničke kompanije u kojoj je preostalih 55 posto držao RIMAC GROUP. Nakon zaključenja transakcije HOF CAPITAL trebao bi postati najveći dioničar RIMAC GROUPA uz Matu Rimca. Konzorcij uz HOF uključuje i BlueFive Capital kao najvećeg investitora te skupinu institucionalnih ulagača iz SAD-a i Europske unije.

Time se završava i višegodišnje razdoblje u kojem je Porsche bio jedan od ključnih strateških partnera Rimčeve kompanije. Njemački proizvođač prvi je put u Rimac ušao još 2018., a suradnja je kulminirala 2021. osnivanjem BUGATTI RIMCA. Novi vlasnički aranžman sada na njegovo mjesto dovodi financijske investitore.

- Prvi smo put investirali u Rimac 2022. godine, privučeni onime što je Mate izgradio iz garaže u Hrvatskoj i pretvorio u jednu od tehnološki najambicioznijih kompanija u automobilskoj industriji: tvrtku koja stoji iza hiperautomobila koji su postavljali rekorde, koja je Tier-1 dobavljač baterija kojem vjeruju vodeći svjetski proizvođači automobila te koja od 2021. godine u svom portfelju ima i kultni brend Bugatti. Naše uvjerenje u Matu i njegov tim od tada je samo dodatno ojačalo. Počašćeni smo što s njim možemo graditi sljedeće poglavlje, za koje vjerujemo da će dodatno učvrstiti Bugattijevu poziciju jedinstvene kompanije kakva postoji samo jedna, i to generacijama koje dolaze – objavili su prilikom ulaska u vlasništvo iz HOF Capitala na svom LinkedInu.