JANAF-u produljena američka licenca za transport nafte srpskom NIS-u

Nova dozvola OFAC-a osigurava nastavak poslovanja do kraja srpnja u skladu s ugovorom teškim 10 milijuna tona nafte i geopolitičkim mjerama

Jadranski naftovod (JANAF) osigurao je još jedan kratkoročni produžetak poslovanja s Naftnom industrijom Srbije (NIS), unatoč strožim američkim sankcijama koje ciljaju ruski energetski sektor. Kako je kompanija izvijestila Zagrebačku burzu i HANFU, američki OFAC odobrio je 30. lipnja novu licencu koja omogućuje nastavak transporta sirove nafte do 31. srpnja 2026. godine.

Ovaj pravni manevar dio je kontinuiteta izuzeća koje JANAF redovito dobiva od američkih vlasti kako bi servisirao trogodišnji ugovor s NIS-om. Ugovor, koji pokriva razdoblje od početka 2024. do kraja 2026. godine, obvezuje NIS na zakup kapaciteta od ukupno 10 milijuna tona nafte po načelu 'puno za prazno'. To znači da JANAF ima zajamčene prihode bez obzira na stvarne isporučene količine, što ovaj ugovor čini jednim od ključnih stupova stabilnosti kompanije.

Sustav na privremenim dozvolama

Iako poslovanje za sada teče nesmetano, model funkcioniranja putem sukcesivnih, kratkotrajnih dozvola (od kojih najnovija traje svega mjesec dana) jasno ocrtava geopolitički rizik pod kojim domaći transporter posluje. Podsjetimo, SAD je paket sankcija uveo u siječnju 2025. godine s ciljem rezanja prihoda ruskih energetskih kuća, pod što potpada i NIS zbog svog većinskog ruskog vlasništva.

Iz JANAF-a poručuju kako nastavljaju s razradom alternativnih poslovnih modela u slučaju zaoštravanja regulatornih pritisaka. Za širu javnost i tržište kapitala to znači samo jedno: energetska stabilnost regije i dalje ovisi o diplomatskoj fleksibilnosti Washingtona, dok domaća infrastruktura kupuje vrijeme do isteka ugovora na samom kraju ove godine.

Uprava: Osiguran kontinuitet u suradnji s Vladom

Povodom izdavanja nove licence, zajedničkom izjavom oglasila se i Uprava JANAF-a, predvođena predsjednikom Stjepanom Adanićem te članovima Uprave Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.

- JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske osigurao produljenje licence OFAC-a za nastavak izvršavanja ugovornih obveza prema kompaniji NIS a.d., s važenjem do 31. srpnja 2026. godine. Izdavanjem licence od strane OFAC-a nastavlja se kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim mjerama. JANAF ostaje predan sigurnoj i pouzdanoj opskrbi, stabilnosti energetskog sustava te zadovoljenju energetskih potreba Republike Hrvatske i Europe - objavili su iz Uprave JANAF-a.