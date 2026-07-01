Tvrtke i tržišta

Zašto je ulaganje u djecu jedna od najboljih poslovnih investicija

1. srpnja 2026.
Ulaganje u djecu
foto Shutterstock
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UNICEF upozorava da ulaganje u djecu nije filantropija, nego strateška odluka koja dugoročno jača zaposlenike, gospodarstvo i društvo.

piše: Žana Hinek, voditeljica korporativnih donacija, Unicef Hrvatska

 

Kompanije koje posluju na današnjem zahtjevnom tržištu dobro razumiju i da se povjerenje u brend, proizvod ili uslugu ne kupuje samo marketinškim kampanjama, ma kako one uspješne bile, nego gradi odgovornim poslovanjem. Zato tema ulaganja u programe za djecu ne bi trebala ostati izdvojena filantropska gesta kompanije na kraju godine ili se promatrati kao dobrodošao sadržaj za samopohvalnu promidžbu kompanija.

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