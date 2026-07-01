Tvrtke i tržišta
Zašto je ulaganje u djecu jedna od najboljih poslovnih investicija
1. srpnja 2026.
foto Shutterstock
UNICEF upozorava da ulaganje u djecu nije filantropija, nego strateška odluka koja dugoročno jača zaposlenike, gospodarstvo i društvo.
piše: Žana Hinek, voditeljica korporativnih donacija, Unicef Hrvatska
Kompanije koje posluju na današnjem zahtjevnom tržištu dobro razumiju i da se povjerenje u brend, proizvod ili uslugu ne kupuje samo marketinškim kampanjama, ma kako one uspješne bile, nego gradi odgovornim poslovanjem. Zato tema ulaganja u programe za djecu ne bi trebala ostati izdvojena filantropska gesta kompanije na kraju godine ili se promatrati kao dobrodošao sadržaj za samopohvalnu promidžbu kompanija.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci