U Malom tehnopolisu u rad puštene dvije sunčane elektrane snage 94,95 kW

Otvaranjem tih elektrana završen je projekt 'Sunčana stanica Mali tehnopolis Samobor', što je i nastavak ulaganja Samobora u obnovljive izvore energije

Na objektima samoborskog poduzetničkog inkubatora Mali tehnopolis u rad su puštene dvije sunčane elektrane ukupne snage 94,95 kW koje će po procjenama godišnje proizvoditi više od 100 tisuća kWh električne energije, izvijestili su u srijedu iz Grada Samobora.

Otvaranjem tih elektrana završen je projekt 'Sunčana stanica Mali tehnopolis Samobor', što je i nastavak ulaganja Samobora u obnovljive izvore energije, kažu iz uprave tog grada.

Iz grada očekuju da će uz pomoć tih elektrana godišnje umanjiti i emisije ugljikova dioksida za oko 45 tona.

U sklopu tog projekta na krovove oba objekta Malog tehnopolisa ugrađeno je ukupno 211 fotonaponskih modula, kao i baterijski sustavi za pohranu električne energije, a također je implementiran sustav za digitalni nadzor i upravljanje elektranama, nabavljena dodatna informatička oprema za praćenje rada sustava, a uspostavljena su i četiri priključna mjesta za punjenje električnih vozila.

Projekt je ostvaren uz potporu Zagrebačke županije kroz Program poticanja razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora. Gradonačelnica Grada Samobora Petra Škrobot je pri obilasku investicije naglasila da objedinjuje gospodarski razvoj, odgovorno upravljanje javnom imovinom i brigu za okoliš.

Najavila je da je u planu i postavljanje solarnih elektrana i na drugim javnim objektima, uz već postavljene i na zgradi gradske uprave te novoj školi na području nekadašnje vojarne.

- Ulaganjem u obnovljive izvore energije smanjujemo troškove poslovanja javne infrastrukture te stvaramo uvjete za razvoj modernog i konkurentnog poduzetništva. Mali tehnopolis Samobor danas je još kvalitetnije mjesto za razvoj poduzetničkih ideja, a istovremeno doprinosimo zaštiti okoliša i ostvarivanju ciljeva zelene tranzicije - poručila je Škrobot.

Od ukupne vrijednosti projekta od blizu 85 tisuća eura (nešto više od 84,6 tisuća), Zagrebačka županija sufinancirala ga je sa 40 tisuća eura, a ostatak je osigurao Grad Samobor.