Danko Končar preuzima Željezaru Sisak od ABS-a

Naglasili su da je to 'jedna od najvećih industrijskih investicija u Hrvatskoj posljednjih godina te rijedak primjer reindustrijalizacije'

Sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group, izvijestili su u srijedu iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan oko 200 milijuna eura.

Ako se dogovor realizira, transakciju bi, naveli su iz Končarevog tima, trebalo provesti novoosnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska. Naglasili su i da je to 'jedna od najvećih industrijskih investicija u Hrvatskoj posljednjih godina te rijedak primjer reindustrijalizacije' za ponovno pokretanje proizvodnje koja je desetljećima bila okosnica sisačkog gospodarstva.

Pokretanje proizvodnje planira se nakon završetka svih potrebnih procedura i uz suvremenu tzv. mini mill tehnologiju Danielija, jednog od tri najveća svjetska proizvođača opreme za metaluršku industriju. Ta tehnologija podrazumijeva kompaktni i energetski učinkovit model proizvodnje koji od čeličnog otpada proizvodi armaturu, žicu i šipke za građevinski sektor.

Podsjetivši da Sisačka željezara od 2024. ne posluje, napomenuli su da plan ponovnog pokretanja proizvodnje znači ugradnju nove linije za proizvodnju betonskog željeza te povećanje kapaciteta na oko 500 tisuća tona godišnje.

Planirana proizvodnja, istaknuli su, bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.

Dodali su da Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik, oko 400.000 tona godišnje, te da bi domaća proizvodnja izravno smanjila ovisnost o uvozu i zadržala značajan dio dodane vrijednosti u zemlji.

Projekt predviđa i otvaranje novih radnih mjesta, te snažan učinak na lokalno gospodarstvo i prateće industrije, a također i povratak stručnih kadrova u Sisak.

– Cijela Europa danas radi po pitanju vlastite industrije, a Hrvatska ne smije spavati. Vremena su nestabilna i upravo zato pokušavam ovu industriju vratiti u Hrvatsku. Hrvatska je desetljećima gradila svoje gospodarstvo na industriji i proizvodnji, a Sisak je bio jedno od njezinih najvažnijih središta. Vjerujem da je došlo vrijeme da ponovno počnemo stvarati, izvoziti i razvijati vlastite proizvodne kapacitete. Željezara nije samo poslovni projekt nego ulaganje u industrijsko znanje, radna mjesta i dugoročnu gospodarsku otpornost zemlje – poručio je Danko Končar.

Pritom je pozdravio najavu Ministarstva gospodarstva i Vlade za pokretanjem fonda reindustrijalizacije, namijenjenog upravo ovakvim projektima.

Končar je u Hrvatskoj poznat kao poduzetnik s ulaganjima u metalurgiju, energetiku, brodogradnju, nekretnine i turizam, pri čemu iz njegovog tima izdvajaju projekte poput brodogradilišta Brodotrogir, luksuznog hotela Monumenti Heritage Hotel & Resort u Puli, nautičkih marina u Trogiru i Puli te turističkog kompleksa Medena kraj Trogira.

Kroz Afarak Group te rudarske i energetske projekte posluje na više kontinenata, čemu dodaju da se 'upravo kroz metaluršku industriju i proizvodnju metala afirmirao na međunarodnoj poslovnoj sceni pa inicijativa za ponovno pokretanje sisačke željezare predstavlja svojevrstan povratak industriji u kojoj je izgradio najveći dio svoje poslovne karijere'.