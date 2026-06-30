Tvrtke i tržišta
1000 najvećih: Ovo su najbrže rastući sektori hrvatskog gospodarstva
30. lipnja 2026.
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Nekretnine, Rimac, Končar i farmaceutika predvode rast, dok tekstil i metalska industrija i dalje zaostaju
Prognoza rasta hrvatskog BDP-a za ovu godinu, prema novom izdanju 'Economic and Banking Outlooka' grupe Intesa Sanpaolo, snižena je na dva posto, s prijašnjih 2,4 posto. Već su u prvom kvartalu ove godine vidljivi znakovi usporavanja, no, baš kao što je nedavno u svojoj kolumni napisao Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović, poslovna scena ključa unatoč svim znakovima hlađenja.
Spektakularni skokovi
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