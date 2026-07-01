Večernji list: Kako je prošlo zlatno doba s milijunskim nakladama

Priča o 67 godina Večernjeg lista – od vodećeg dnevnika do vremena pada naklade i prihoda tiskanih medija

Prvi broj Večernjeg lista izašao je 1. srpnja 1959. godine. Bio je to rezultat spajanja Narodnog lista (koji je izlazio od 1945.) i Večernjeg vjesnika (osnovanog 1957.).

Za razliku od 'ozbiljnog' Vjesnika, Večernji list gajio je blagu tabloidnu koncepciju – u skladu s berliner formatom, i u mjeri u kojoj je to bilo moguće. Svojim ključnim rubrikama Embargo i stripom Grga Ice Voljevice profilirao se kao glasnogovornik tzv. malog čovjeka.

Akcije, dopisnici, prilozi…

Osim toga, Večernji list organizirao je niz akcija koje su učvršćivale vezu s čitateljima – od Sajma cvijeća (današnji Floraart), biciklijada i karavana do Turističke patrole, izbora najboljih sportaša, Večernjakove ruže…

Večernji list isticao se i po lokalnoj orijentaciji. Uz sve jaču zagrebačku redakciju organizirao je najjaču dopisničku mrežu koja je aktualnim sadržajem punila regionalna izdanja. Afirmirali su se i prilozi – Sport ponedjeljkom, Obitelj i dom utorkom, Poslovni svijet srijedom, Vrt četvrtkom, Ekran petkom, Revija subotom i Spektar nedjeljom.

Izlazak iz kuće Vjesnik

Posebno su vješto plasirane nagradne igre, koje su u pojedinim danima lansirale nakladu i preko milijun primjeraka. Sve to bilo je garnirano najvećim malim oglasnikom.

Takva orijentacija pridonijela je rastu naklade - novina je postala vodeća u Hrvatskoj, a sredinom 1980-ih i u Jugoslaviji. Večernji list izdvojio se 1990. iz SOUR-a Vjesnik, što je pridonijelo dugogodišnjoj stagnaciji i na kraju padu ostatka nekadašnje najmoćnije izdavačke kuće u regiji.

Styria i početak dugog pada tiska

U vrijeme samostalne Hrvatske Večernji list nastavio je s ekspanzijom. Tada je često u javnim raspravama označavan kao glasnogovornik državne politike. Zaista, u to vrijeme Domovinski rat i stjecanje nezavisnosti te politika Franje Tuđmana nisu nikad dovedeni u pitanje. Međutim, ostatak tema Večernji list obrađivao je kompetentno i bez zadrške.

Nakon kontroverzne pretvorbe i privatizacije Večernji list od 2000. djeluje u sklopu austrijske Styrije. Dolazak novog vlasnika kolidirao je s pojavljivanjem jake internetske konkurencije. Večernji list danas dijeli sudbinu ostalih dnevnih listova, kojima je naklada dramatično smanjena. Samo od 2005. do 2025. prodana naklada općeinformativnih dnevnih listova pala je za vrtoglavih 74 posto.

Digitalni oglasnik pobijedio tiskani medij

Zato ne čudi što je Večernji list u tom razdoblju smanjio prihode za više od 60 posto. Tvrtka posljednjih nekoliko godina posluje s gubitkom, koji je prošle godine iznosio 3,9 milijuna eura (uz 17 milijuna eura prihoda).

Prema podacima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Večernji list u 2025. je zauzeo treće mjesto među dnevnim listovima s tržišnim udjelom od 10-20 posto, iza mlađeg i jeftinijeg Styrijinog dnevnika 24sata (30-40 posto) i Jutarnjeg lista (20-30 posto).

Zlatno doba dnevnog tiskanog novinarstva i Večernjeg lista ostaje prošlost. Danas klikovi postaju važniji od prodanih primjeraka, i izlaz se traži u drugim izvorima. Tako je Styrijina internetska platforma za male oglase Njuškalo prošle godine prema prihodima preskočila matični dnevni list, i posluje pozitivno.

Autor teksta radio je u Večernjem listu kao novinar i urednik od 1986. do 2001.