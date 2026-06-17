Janaf dobio produženje američke licence za izvoz nafte NIS-u

OFAC je odobrio nastavak transporta nafte iz Hrvatske u Srbiju do srpnja 2026. godine, što je potrebno za nesmetanu opskrbu te zemlje

Janaf je osigurao produženje licence Ureda za nadzor inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) za transport nafte srpskom NIS-u, s važenjem do 1. srpnja 2026. godine, izvijestio je Janaf u srijedu.

Prema ranijim izvještajima, srpska naftna tvrtka jučer je dobila produljenje licence OFAC-a za nastavak rada, a za potpunu nesmetanu opskrbu Srbije naftnim derivatima bilo je potrebno da odgovarajuću licencu dobije i Janaf.

Janaf je priopćio da je u suradnji s vladom i posredstvom svojih američkih odvjetnika, osigurao produženje licence OFAC-a, čime se nastavlja kontinuitet poslovanja u skladu s međunarodnim regulatornim okvirom i važećim mjerama.

Srbijanska vlada potpisala je jučer dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u i da to odobri OFAC, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.