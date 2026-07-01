Heineken s novim direktorom prodaje, Zdravko Marić u NO-u Kamgrada

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Alexandre Ledeboer imenovan je direktorom prodaje u HEINEKENU HRVATSKA.

Na čelu prodajnog sektora, Ledeboer je odgovoran za daljnji razvoj i provedbu integrirane komercijalne strategije kompanije u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Ledeboer se HEINEKENU pridružio 2015. godine te je tijekom više od desetljeća međunarodne karijere izgradio snažnu ekspertizu u vođenju kompleksnih tržišta i transformaciji prodajnih organizacija. Radio je na nekoliko kontinenata gdje je vodio timove kroz različite faze razvoja poslovanja, od stabilizacije operacija do ubrzanog rasta.

Karijeru je započeo u Nizozemskoj, gdje je s vremenom preuzimao sve odgovornije funkcije u segmentima moderne trgovine i Horeca kanala, nakon čega je preuzeo niz međunarodnih komercijalnih i prodajnih uloga u Meksiku, Ujedinjenom Kraljevstvu i Ruandi, priopćili su iz te kompanije.