Tvrtke i tržišta

Heineken s novim direktorom prodaje, Zdravko Marić u NO-u Kamgrada

1. srpnja 2026.
Nagrada "Hrvoje Mateljić"Okrugli stol: "Turizam- spasitelj ili ucjenjivač hrvatskog BDP-a?"Zdravko Marić

Zdravko Marić

foto Boris Ščitar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Alexandre Ledeboer imenovan je direktorom prodaje u HEINEKENU HRVATSKA.

Na čelu prodajnog sektora, Ledeboer je odgovoran za daljnji razvoj i provedbu integrirane komercijalne strategije kompanije u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Ledeboer se HEINEKENU pridružio 2015. godine te je tijekom više od desetljeća međunarodne karijere izgradio snažnu ekspertizu u vođenju kompleksnih tržišta i transformaciji prodajnih organizacija. Radio je na nekoliko kontinenata gdje je vodio timove kroz različite faze razvoja poslovanja, od stabilizacije operacija do ubrzanog rasta.

Karijeru je započeo u Nizozemskoj, gdje je s vremenom preuzimao sve odgovornije funkcije u segmentima moderne trgovine i Horeca kanala, nakon čega je preuzeo niz međunarodnih komercijalnih i prodajnih uloga u Meksiku, Ujedinjenom Kraljevstvu i Ruandi, priopćili su iz te kompanije.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Alexandre Ledeboer#Heineken Hrvatska#Kamgrad#Dragutin Kamenski#Domagoj Kamenski#Tomislav Kamenski#Zdravko Marić
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right