Uspješni poduzetnici trebali bi graditi radnička naselja

Oslobađanje takvih investicija od poreza uz državne subvencije bilo bi efikasnije od državne gradnje stanova od 18 kvadrata

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izvijestio je ovih dana o Vladinu Programu priuštivog najma koji provodi APN radi aktiviranja praznih nekretnina. Vlasnici su prijavili 960 nekretnina, a kriterije za najam zadovoljilo je njih tek 385. Bačiću se ne može prigovoriti nedostatak truda. Ali kao i u slučaju ostalih dijelova reforme osmišljene da mladim obiteljima omogući priuštiv najam ili priuštivu kupnju prve nekretnine, može se predvidjeti da će rezultati biti skromni. Gašenje velikog požara čašama skupe vode. Dvije milijarde eura do 2030. godine.

Naravno, legitimno je pesimističnom kolumnistu postaviti pitanje: 'A, dobro, što bi ti predložio?' Predlagati rješenje koje bi tvojoj čitateljskoj publici, vlasnicima tvrtki, u prvo vrijeme bilo dodatni trošak nije baš popularno. Ali što se mora, mora se. Ako si uvjeren da je to dugoročno dobro rješenje.

Kolonije i kampusi

Bez mnogo okolišanja: kao i prije stotinu godina, na početku industrijalizacije u Hrvatskoj, poslodavci bi trebali graditi zaposlenička naselja. Nekad su ih zvali 'kolonije'. Danas bolje zvuči 'kampusi'. Povijest i kapitalizma i socijalizma pokazala je da tržište samo ne može riješiti najskuplju potrebu mladih obitelji. Kad smo u Hrvatskoj napuštali socijalizam i vraćali se u kapitalizam, mnogi su podrazumijevali da će efikasnija ekonomija omogućiti mnogim zaposlenicima plaće kojima će, bez prevelikih žrtava za ostale potrebe, moći otplaćivati rate kredita. Nažalost, koliko god plaće rasle, cijene nekretnina stalno su rasle brže Jednako tako i najamnine.