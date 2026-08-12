Kadrovski slom u Inspektoratu: Nedostaje 40 posto ljudi

Gotovo 800 mjesta je prazno, više od polovice zaposlenih starije je od 51 godine, a protiv djelatnika podnesene su tri kaznene prijave.

Gotovo 40 posto radnih mjesta u Državnom inspektoratu zjapi prazno, dok ključna nadzorna institucija u zemlji već više od osam mjeseci funkcionira bez glavnog šefa. Pokazuje to službeno Godišnje izvješće o radu Državnog inspektorata za prošlu godinu, čiji podaci razotkrivaju razmjere dubokog kadrovskog sloma.

Prazno gotovo 800 radnih mjesta

Sustavu u kojem nedostaje čak 768 zaposlenika prijeti i ubrzano starenje kadra: više od polovice djelatnika starije je od 51 godine, dok ga istodobno potresaju interna otkrića o teškim povredama službene dužnosti, suspenzijama i kaznenim prijavama podnesenima protiv vlastitih djelatnika.

Otkako je Vlada 27. studenoga 2025. godine smijenila Andriju Mikulića s mjesta glavnog državnog inspektora, njegov nasljednik do danas nije imenovan. Na mrežnim stranicama Inspektorata ta rubrika i dalje stoji bez imena, dok je kao zamjenik upisan Ivan Samac.