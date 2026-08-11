Kamo nestaje zaplijenjeni pršut iz Drniša?

Agroproteinka za Lider otkriva koliko košta uklanjanje zaplijenjenog mesa iz Drniša i tko tu naknadu plaća

Nakon što je Državni inspektorat u neregistriranom objektu na području Drniša zaplijenio oko 6.800 kilograma sušenog mesa, odnosno 966 komada pršuta bez sanitarne dokumentacije i podrijetla, cijela je pošiljka istog dana prevezena i prerađena u pogonu Agroproteinke za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla kategorije 1.

Iz tvrtke, koja je jedini ovlašteni subjekt u Hrvatskoj za sakupljanje, transport i uklanjanje takvih nusproizvoda, za Lider su detaljno opisali cijeli postupak, uključujući i cijenu koju u konačnici plaća onaj kome je roba oduzeta.

Agroproteinka najprije ističe da zaplijenjeno meso, unatoč uvriježenom izrazu, pravno nije otpad nego nusproizvod životinjskog podrijetla, čije je zbrinjavanje propisano Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011.