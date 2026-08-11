Cijena zlata na najvišoj razini u dva mjeseca

Na daljnje kretanje cijena zlata mogao bi utjecati niz američkih makroekonomskih podataka koji se objavljuju ovog tjedna

Cijela zlata danas je dosegnula 4.435,48 dolara za uncu što je najviša razina u više od dva mjeseca došavši tako u prvi plan dok su u fokusu ulagača novi podaci o inflaciji te razvoj situacije na Bliskom istoku. Aktualni rast ovog sigurnog utočišta u doba krize komentirao je član uprave tvrtke Auro Domus Online Vladimir Potočki.

– Dio aktualnog rasta posljedica je povratka potražnje za zlatom nakon prethodnog pada cijene, ali i povećanog interesa ulagača za imovinu koja može imati važnu ulogu u diverzifikaciji u razdobljima povećane neizvjesnosti – rekao je Potočki.

Dodao je i kako bi na daljnje kretanje cijena zlata mogao utjecati niz američkih makroekonomskih podataka koji se objavljuju ovog tjedna. Naime, ulagači očekuju podatke o potrošačkim cijenama (CPI) i proizvođačkim cijenama (PPI), koji bi mogli dati nove naznake o budućem smjeru monetarne politike američke središnje banke, Federalne rezerve.

Kamatne stope jedan su od važnih čimbenika koji utječu na atraktivnost zlata. Budući da zlato samo po sebi ne donosi kamatni prihod, više kamatne stope mogu smanjiti njegovu privlačnost u odnosu na imovinu koja donosi prinos. S druge strane, očekivanja o blažoj monetarnoj politici mogu potaknuti interes za plemenite metale.

Nakon slabijih podataka s američkog tržišta rada, očekivanja o skorom povećanju kamatnih stopa dodatno su se promijenila. Tržište sada posebno čeka podatke o inflaciji kako bi procijenilo koliko bi oni mogli utjecati na buduće odluke Feda.

Uz monetarnu politiku, tržište zlata trenutačno prati i razvoj situacije između SAD-a i Irana. Neizvjesnost oko Hormuškog tjesnaca, jednog od ključnih svjetskih pravaca za transport nafte, ponovno je utjecala na cijene energije, a zastoj u pregovorima između SAD-a i Irana otežava dogovor o ponovnom otvaranju tjesnaca, dok više cijene energije mogu dodatno pojačati inflacijske pritiske.

Kina povećala zlatne rezerve peti mjesec zaredom

U takvom okruženju zlato ponovno privlači interes ulagača kao fizička imovina koja može imati ulogu u diverzifikaciji ukupne imovine. Dodatnu potporu tržištu pruža i kontinuirana potražnja središnjih banaka, a posebno se ističe Kina čija je središnja banka tijekom srpnja povećala svoje zlatne rezerve peti mjesec zaredom, a mjesečno povećanje bilo je najveće od listopada 2023. godine.

Kako piše i Reuters, nastavak kupnje zlata od strane središnjih banaka jedan je od važnih dugoročnih čimbenika koji podupiru potražnju za zlatom na globalnom tržištu. Nakon snažnog oporavka tijekom posljednjih tjedana, tržište sada prati može li zlato zadržati razine iznad 4.400 dolara za uncu i nastaviti prema rekordnim vrijednostima.

Ipak, tržišne prognoze ne predstavljaju jamstvo budućeg kretanja cijene. Na cijenu zlata istodobno utječu brojni čimbenici, uključujući inflaciju, kamatne stope, vrijednost američkog dolara, geopolitičke rizike i potražnju središnjih banaka, poručili su iz Auro Domusa Online.

– Kod zlata je važno razlikovati kratkoročno kretanje cijene od dugoročne uloge koju ono može imati u portfelju. Fizičko zlato prvenstveno treba promatrati kao dugoročnu imovinu i jedan od načina diverzifikacije ukupne imovine. Pitanje nije samo hoće li cijena zlata još rasti, već koju ulogu zlato može imati u dugoročnoj financijskoj strategiji pojedinca – pojašnjava Potočki.

Kretanje cijene zlata na svjetskom tržištu relevantno je i za hrvatske ulagače. Naime, ulagačima je su i dalje iznimno važni makroekonomski podaci, a inflacija ostaje jedan od važnih izazova za hrvatsko gospodarstvo. U skladu s tim, Europska komisija u svojoj je proljetnoj prognozi navela očekivanja da će prosječna inflacija u ovoj godini iznositi 4,6 posto te da bi više cijene energije mogle dodatno utjecati na cijene usluga, hrane i drugih proizvoda. U takvom gospodarskom okruženju interes za fizičko zlato može se promatrati i kroz prizmu dugoročne diversifikacije imovine, zaključuju iz Auro Domusa.