Hrvatska nema tvrtki za opasni otpad: Za Gospić zovu 70 europskih kompanija

Vlada traži rješenje u Europi, najavljuje ekocid kao novo kazneno djelo i poručuje da će sanaciju platiti odgovorni

Zbog potpunog nedostatka domaće infrastrukture i specijaliziranih tvrtki za zbrinjavanje opasnog otpada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kontaktirao je oko 70 tvrtki diljem Europe kako bi pronašao rješenje za sanaciju u Lici. U Hrvatskoj ne postoji ni odgovarajuća lokacija ni postrojenje za obradu takve vrste materijala, potvrdio je premijer Andrej Plenković, naglasivši da se cijeli slučaj s oko 37 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću i okolici trenutno tretira na tri ključne razine.

Slučaj ilegalnog odlagališta na području Like, u kojem USKOK vodi istragu protiv osumnjičenika zbog sumnje na teška kaznena djela protiv okoliša, razotkrio je duboke sistemske nedostatke u gospodarenju otpadom. Pojašnjavajući pristupe Vlade ovom problemu, premijer je naglasio kako je riječ o kompleksnom i višeslojnom izazovu.

– Cijeli problem tretiran je na tri različite razine. Prva je kaznenopravna razina, dakle postupak koji vode DORH i USKOK, gdje je razdoblje kojim se DORH bavi u vezi s inkriminiranim radnjama otprilike posljednjih pet ili šest godina – rekao je Plenković, dodavši kako o detaljima samog postupka ne može govoriti, dok je trećom razinom nazvao političke reakcije oporbe za koje smatra da služe isključivo skupljanju poena i širenju panike.

Druga i operativno najzahtjevnija razina odnosi se na samu sanaciju lokacija u Lici. Od ukupno 37 tisuća tona lociranog otpada, oko pet tisuća nalazi se na površini i kategorizirano je kao neopasni otpad. Za taj je dio u tijeku ponovljeni javni poziv s rokom do 25. kolovoza, budući da se na prvi poziv prije nekoliko mjeseci nitko nije javio.

Znatno veći problem predstavlja preostalih 32 tisuće tona otpada zakopanog na lokaciji nekadašnjeg PKK Velebit. Budući da je taj otpad pomiješan sa zemljom i potencijalno opasan, Hrvatska uopće ne raspolaže tehnologijom ni lokacijama za njegovu obradu.

Financijski teret sanacije Vlada planira 'u potpunosti prebaciti na odgovorne osobe'. Svi koji su pod krinkom neopasnog otpada dovozili opasne tvari odgovarat će pred zakonom, ali i platiti nastalu štetu.

– Oni koji su počinili ova kaznena djela ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku, nego će se država kasnije okrenuti prema njima i tražiti financijsku nadoknadu sredstava za provođenje sanacije – naglasio je Plenković.

Uz najavu novog Zakona o gospodarenju otpadom koji na sjednicu Vlade stiže u rujnu, najavljene su i izmjene Kaznenog zakona koje priprema Ministarstvo pravosuđa.

– Kao što smo uveli femicid u Kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama uveo i ekocid – najavio je premijer, a dodao je da sva mjerenja koja obavlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jasno upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Plenković je poručio građanima i da budu mirni te da će HZJZ objavljivati izvješća svakih nekoliko dana. Iz Banskih dvora na kraju poručuju kako je vladajuća koalicija stabilna te da će se sanacija provesti ubrzano, podsjećajući na ranije riješene slučajeve poput varaždinskih bala i troske na lokaciji Crno brdo.