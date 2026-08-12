MiCA na snazi: Hanfa izdala pet licenci, kazne do pet milijuna eura

Od početka srpnja kriptousluge na razini EU-a mogu pružati isključivo tvrtke koje su ishodile licencu u skladu s Uredbom MiCA

Prvog dana srpnja u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji, službeno je završilo prijelazno razdoblje za Uredbu o tržištu kriptoimovine (MiCA). Time je zaključeno razdoblje u kojem su takozvani pružatelji usluga virtualne imovine (VASP) mogli pružati kriptousluge bez regulatorne licence.

Dakle, od početka srpnja kriptousluge na razini EU-a mogu pružati isključivo tvrtke koje su ishodile licencu u skladu s Uredbom MiCA, čime stječu status pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP).

Ukupno je pet tvrtki do sada ishodilo kriptolicencu od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa). U Hanfin registar društava ovlaštenih za te usluge trenutačno su upisani Bitblock, Digital Assets, Electrocoin i White Tech. Peta tvrtka, IN Kapital, čeka dovršetak upisa odgovarajuće djelatnosti u Sudski registar, nakon čega će također biti formalno upisana u Hanfinu evidenciju.

Informacije o točnom broju zahtjeva koji se trenutačno nalaze u postupku rješavanja u Hanfi ne iznose se javno jer je riječ o povjerljivim nadzornim procesima koji su u tijeku. Iz regulatornog tijela napominju i kako svi postupci u konačnici ne završavaju izdavanjem odobrenja, bilo zbog dodatnih zahtjeva koje subjekti moraju zadovoljiti ili zbog vlastite odluke subjekta da povuče zahtjev za licencijom. O svakom izdanom odobrenju Hanfa donosi rješenje na Sjednici Upravnog vijeća te ga javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama i u odgovarajućem registru.

Ima interesa, ali i upozorenja

Tijekom prijelaznog razdoblja, osobito krajem 2025. i u prvoj polovici 2026. godine, očekivano je zabilježen pojačan interes dotadašnjih VASP-ova za prelazak u novi CASP status, uz ulazak i nekih novih subjekata. Hanfa je u tom periodu organizirala radionice kako bi zainteresiranima olakšala prikupljanje dokumentacije, razumijevanje odredbi Uredbe MiCA i pravodobno podnošenje zahtjeva. Trenutačno i dalje postoji interes određenih aktera, no manji je u odnosu na prijelazni period. U narednom razdoblju očekuje se da će novi zahtjevi za kriptolicenciranjem pristizati kontinuirano, ali u većim vremenskim razmacima, navode iz Hanfe.

Da primjena novih pravila ima i konkretne nadzorne posljedice, pokazuje nedavni slučaj u kojem je Hanfa tvrtki Fima Plus iz Varaždina naložila trenutačni prestanak neovlaštenog pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom, odnosno prestanak izvršavanja naloga i obavljanja poslova skrbništva nad kriptoimovinom klijenata. Nadzorom je utvrđeno da je to društvo od 1. srpnja 2025. do 23. siječnja 2026. godine pružalo navedene usluge bez odobrenja potrebnog na temelju Uredbe MiCA.

Zakon o provedbi Uredbe MiCA predviđa vrlo oštre mjere i sankcije za neovlašteno poslovanje. Kada Hanfa utvrdi da netko pruža kriptousluge bez licence, rješenjem nalaže trenutačni prestanak obavljanja djelatnosti, bez prethodnog upozorenja i davanja roka.

Daljnji prekršajni postupci vode se pred prekršajnim sudovima koji odlučuju o visini novčanih kazni. Za pravne osobe propisane su kazne u iznosu do pet milijuna eura, s time da iznos ne može biti manji od jedan niti veći od pet posto ukupnog neto prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini. Uz to, za prekršaj se kažnjava i odgovorna osoba u pravnoj osobi, i to novčanom kaznom u rasponu od sedam do 25 tisuća eura.