Biznis i politika
Koliko bi Zagreb uštedio da plaća bake i djedove umjesto vrtića
15. siječnja 2026.
Primjeri iz Samobora i Europe pokazuju da kućna skrb za dio najmlađe djece može donijeti uštede, ali uz jasna dobna ograničenja.
Neke europske zemlje i hrvatski gradovi dio skrbi za najmlađu djecu organiziraju izvan vrtićkog sustava, kroz kućnu skrb uz pomoć baka i djedova. S takvom praksom u Hrvatskoj je prošle godine krenuo Samobor, a slične mjere uveli su ili najavili i Križevci, Čabar i Sveti Petar u Šumi, čime se otvara pitanje koliko su takvi modeli fiskalno povoljniji od klasičnog vrtićkog sustava te koje su njihove stvarne prednosti i ograničenja.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci