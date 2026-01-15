Biznis i politika

Koliko bi Zagreb uštedio da plaća bake i djedove umjesto vrtića

15. siječnja 2026.
starci na ljuljačkama
Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

Primjeri iz Samobora i Europe pokazuju da kućna skrb za dio najmlađe djece može donijeti uštede, ali uz jasna dobna ograničenja.

Neke europske zemlje i hrvatski gradovi dio skrbi za najmlađu djecu organiziraju izvan vrtićkog sustava, kroz kućnu skrb uz pomoć baka i djedova. S takvom praksom u Hrvatskoj je prošle godine krenuo Samobor, a slične mjere uveli su ili najavili i Križevci, Čabar i Sveti Petar u Šumi, čime se otvara pitanje koliko su takvi modeli fiskalno povoljniji od klasičnog vrtićkog sustava te koje su njihove stvarne prednosti i ograničenja.

#Baka Djed Servis#Vrtići Zagreb#Samobor čuvanje Djece#Demografske Mjere#Petra škrobot#Tomislav Tomašević#čabar#Sv Petar U šumi
