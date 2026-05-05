Baltic Rail prevozit će kontejnere iz Luke Rijeka na poljsko tržište

Nova intermodalna linija učvršćuje poziciju Hrvatske kao logističkog koridora između Jadrana i tržišta EU s izraženim rastom robnih tokova

Hrvatska dobiva novu, strateški važnu željezničku vezu sa srednjoeuropskim tržištem. Željeznički operater Baltic Rail najavio je pokretanje nove intermodalne željezničke usluge koja će izravno povezati Poljsku s Lukom Rijeka, dodatno jačajući ulogu riječke luke na europskoj logističkoj karti.

Prvi vlak na novoj liniji trebao bi krenuti, prema najavama, ovaj tjedan, a riječ je o jedinoj izravnoj intermodalnoj usluzi između Poljske i Rijeke. Time Rijeka dobiva ravnopravan status u odnosu na postojeće pravce prema sjevernojadranskim lukama, prije svega Kopru, kojem ova usluga predstavlja izravnu alternativu.

Nova riječka linija prometovat će preko ključnih kopnenih terminala u Wrocławu, Katowicama i Paskovu, osiguravajući učinkovit i pouzdan protok tereta između poljskog tržišta i Jadrana. Usluga je koncipirana fleksibilno, s redovitim polascima prilagođenima potrebama korisnika i usklađenima s pomorskim vezama riječke luke.

Za hrvatsko gospodarstvo ova je najava od posebne važnosti jer potvrđuje rastuću konkurentnost Rijeke kao ulazne luke za srednju Europu. U kontekstu ulaganja u lučku i željezničku infrastrukturu, nova intermodalna linija dodatno učvršćuje poziciju Hrvatske kao logističkog koridora između Jadrana i tržišta Europske unije s izraženim rastom robnih tokova.

Istodobno, snažan rast intermodalnog prijevoza u Poljskoj otvara dodatni prostor za povećanje teretnih volumena prema Jadranu, a Rijeka se ovom uslugom nameće kao ozbiljna alternativa dosadašnjim dominantnim rutama.

Baltic Rail je operater kontejnerskih vlakova u vlasništvu Rail World Group, holdinga koji posluje u Sjevernoj Americi i u Europi. Osnovan je 2008. godine, a od 2011. godine prometuje vlakovima u Baltičko-jadranskom željezničkom koridoru.