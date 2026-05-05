Nova čelnica Borova, kraj za Assist Digital u Hrvatskoj

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Vlasta Šibalić nova je predsjednica Uprave BOROVA umjesto Gordane Odor. Na tu je funkciju imenovana na mandatno razdoblje od šest mjeseci. Šibalić je prije toga bila pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu u GRADU VUKOVARU.

Gašenje ureda

Tvrtka ASSIST prestaje s poslovanjem te je likvidatorom imenovan Adriano Paolo Marcotulli.

Prema pisanju lokalnih medija, globalna tvrtka ASSIST DIGITAL COMPANY, poznata po pružanju korisničke podrške i call centar usluga na talijanskom jeziku, zatvara svoj ured u Rijeci. Procjenjuje se da će do 80 ljudi morati tražiti novi posao.