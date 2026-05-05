Rekordni kvartal za UniCredit dok sprema preuzimanje Commerzbanka

Talijanska banka zabilježila je u prvom tromjesečju prihode od 6,9 milijardi eura te neto dobit na razini grupe od 3,2 milijarde eura

Talijanska banka UniCredit u prvom tromjesečju zabilježila je 21. uzastopni kvartal profitabilnog rasta i najbolje tromjesečje u povijesti Grupe, stoji u izvješću objavljenom u utorak. Neto dobit Grupe porasla je za 16,1 posto na godišnjoj razini, dosegnuvši rekordnih 3,2 milijarde eura, dok je zarada po dionici (EPS) porasla za 19,7 posto na 2,15 eura. Ukupni prihodi porasli su na 6,9 milijardi eura i veći su za pet posto, potaknuti snažnom dinamikom u svim poslovnim segmentima.

Posebno se ističe rast prihoda od naknada i neto osiguranja, koji su porasli za osam posto na 2,5 milijardi eura, čime je već sada ostvaren strateški cilj planiran za 2028. godinu. Unatoč inflatornim pritiscima, operativni troškovi smanjeni su za jedan posto na 2,3 milijarde eura, što je rezultiralo najboljim omjerom troškova i prihoda u klasi od 33,4 posto.

Kvaliteta imovine ostaje na visokoj razini s neto omjerom neprihodujućih izloženosti (NPE) od 1,4 posto i troškom rizika od samo 17 baznih bodova, što je u skladu s planiranim ciljevima za 2026. godinu. Stopa CET1 ostaje snažna na 14,2 posto, značajno iznad upravljačkog cilja, unatoč isplatama dioničarima i strateškim ulaganjima u banke Commerzbank i Alpha Bank.

Zahvaljujući izvanrednim rezultatima, UniCredit je povećao procjenu neto dobiti za cijelu 2026. godinu na iznos jednak ili veći od 11 milijardi eura.

Andrea Orcel, glavni izvršni direktor UniCredita, izjavio je da je UniCredit zabilježio još jedan rekordan set tromjesečnih rezultata, pokazujući snagu našeg modela i discipliniranu provedbu strategije. - Iako su geopolitički i makroekonomski izgledi složeni, naša transformacija i jedinstvena snaga pripremaju nas za budućnost u svim okruženjima – istaknuo je Orcel.

Rekordni kvartalni rezultati dolaze u trenutku kad se talijanska banka sprema za preuzimanje njemačkog Commerzbanka. Dioničari UniCredita u ponedjeljak su dali zeleno svjetlo povećanju bančina kapitala, utirući put podnošenju službene ponude za preuzimanje Commerzbanka.

Dioničari su odobrili povećanje kapitala za oko 6,7 milijardi eura, s rokom važenja do 31. prosinca 2027. godine. To će UniCreditu omogućiti izdavanje do 470 milijuna novih dionica. Taj potez omogućuje banci da u utorak predstavi formalnu ponudu za preuzimanje svih dionica Commerzbanka, kako je prethodno najavio Andrea Orcel.

Početno razdoblje za prihvaćanje ponude bilo bi četiri tjedna, a moglo bi se produžiti za još dva tjedna ako bi se radile prilagodbe, rekao je Orcel prošli tjedan za njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podsjetimo, UniCredit je preklani počeo povećavati svoj udio u Commerzbanku i od tada ga stalno povećava te trenutno posjeduje otprilike 29 posto udjela, što ga čini najvećim dioničarom. Prekoračenje udjela od 30 posto zakonski obvezuje UniCredit da uputi ponudu za preuzimanje ostalim dioničarima.