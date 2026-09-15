Zagreb uvodi Riznicu od 2027., Resnik ide prema javnoj nabavi

Uz digitalizaciju financija, Grad priprema javnu nabavu za Resnik te promjene vezane uz Cibonu, gradske plaće, parkiranje i toplinarstvo

Zagreb bi početkom 2027. trebao dobiti novi sustav za upravljanje gradskim financijama, dok je za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku izdana lokacijska dozvola. Uz ta dva velika projekta, Grad priprema promjene oko Cibone, plaća u gradskim ustanovama, parkiranja i toplinarstva. O svemu tome govorilo se na današnjoj konferenciji gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegovih zamjenika.

U središtu digitalizacije je Riznica, sustav kojim Grad želi objediniti financijsko upravljanje i podatke svojih proračunskih korisnika. U projekt je uključeno 335 korisnika, a ERP bi u produkciju trebao krenuti 1. siječnja 2027. Centralni obračun plaća već je uveden u svih 16 gradskih ureda te u niz gradskih ustanova, a sustav se širi i na osnovne i srednje škole.

Grad istodobno razvija portal otvorenih podataka, katalog gradskih nekretnina i platformu Zviždač. Na portalu iTransparentnost građani mogu pratiti gradske financijske transakcije gotovo u realnom vremenu, a riječ je o više od 125 tisuća transakcija godišnje.

Pročelnik za digitalizaciju Dražen Lučanin predstavio je i plan nove gradske internetske i središnje mobilne aplikacije. Cilj je objediniti usluge poput informacija o odvozu otpada, parkiranju i dokumentima, uz nastavak razvoja e-pisarnice, e-Savjetovanja i digitalnih javnih poziva. Najavio je i novi web i mobilnu aplikaciju BajsRoute za navigaciju Bajsom po Zagrebu.

Resnik dobio lokacijsku dozvolu

Jedna od važnijih vijesti s konferencije odnosi se na Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Za projekt je izdana lokacijska dozvola, što Gradu omogućuje da krene prema javnoj nabavi za projektiranje i izgradnju centra.

- To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija Grada Zagreba. Nakon što je Ministarstvo spustilo na Grad da može izdati lokacijsku dozvolu, ona je danas izdana. Možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet. Vidjet ćemo koliko će javna nabava trajati. Iskustvo pokazuje da takve nabave dugo traju jer je interes gospodarskih subjekata velik - rekao je Tomašević.

Gradonačelnik je odbacio i tvrdnje o povećanju broja zaposlenih u gradskoj upravi. Prema njegovim riječima, danas ih je 21 manje nego 4. lipnja 2021., kada je preuzeo upravljanje Gradom.

- Kad govorimo o administraciji, ne znam o čemu zapravo pričamo. Optužba je bila da je administracija nabujala za vrijeme našeg upravljanja Gradom. Na današnji dan, u odnosu na 4. lipnja 2021., kada sam preuzeo upravljanje Gradom, u gradskoj upravi je 21 zaposlenik manje nego prije pet godina - rekao je Tomašević.

Istodobno, rebalansom proračuna predviđena su sredstva za povećanje plaća zaposlenih u gradskim ustanovama, među ostalim u vrtićima, kulturi i među zagrebačkim vatrogascima.

Cibona i plaća gradonačelnika

Po hitnom postupku pred Gradskom skupštinom naći će se i Cibona. Grad je već pokrenuo postupak pretvaranja svojih potraživanja prema klubu u dionice, a sada bi isto trebali moći napraviti i Zagrebački holding te njegova povezana društva koja imaju potraživanja prema Ciboni.

Na Skupštinu ide i izmjena odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i njegovih zamjenika. Tomašević je objasnio da se odluka iz 2010. mora uskladiti s propisima nakon upozorenja inspekcije Ministarstva uprave.

- To je odluka o izmjenama odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba. Ide po hitnom postupku jer nas je inspekcija Ministarstva uprave upozorila da do 1. listopada moramo uskladiti odluku iz 2010. godine, koja u jednom tehničkom dijelu nije dovoljno usklađena s postojećim propisima - rekao je Tomašević i naglasio da izmjene neće značiti povećanje njegovih primanja.

Strože kazne za parkiranje ispred vrtića

Promjene su najavljene i u sustavu parkiranja. Strože će se kažnjavati vozači koji automobile ostavljaju na mjestima ispred vrtića namijenjenima kratkotrajnom zaustavljanju.

- Ta su mjesta namijenjena tome da se stane, ostavi dijete u vrtiću i nakon toga ode. Međutim, događa se da netko ondje ostavi vozilo parkirano cijeli dan. Zato smo znatno povećali kazne kako bi se to poštivalo - rekao je Tomašević.

Govorio je i o takozvanim smeđim zonama, koje Grad može koristiti kao privremenu regulaciju parkiranja. Trenutačno u Zagrebu nema aktivne smeđe zone. Za poslovnu javnost zanimljiva je i nova koncesija za toplinsku energiju. Aktualnu koncesiju ima HEP Toplinarstvo, a na novi natječaj stigla je samo jedna ponuda, ponovno HEP Toplinarstvo. O konačnoj odluci odlučivat će Gradska skupština.

Među projektima koji su dobili novi zamah je i Centar za autizam u Oporovcu, za koji je nakon više od 20 godina izdana građevinska dozvola. Javna nabava za radove planira se pokrenuti tijekom ljeta 2027. godine. Centar bi trebao imati 48 razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina te tri skupine predškolskog odgoja, uz prostore za terapije, bazen i sportske sadržaje.