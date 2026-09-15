Koka uložila 20 milijuna eura u novu valionicu u Varaždinu

Kapacitet je 45 milijuna pilića godišnje, a sustav obrađuje 30 tisuća jaja na sat. Investicija je financirana bez EU fondova

Tvrtka za uzgoj peradi i proizvodnju mesa Koka predstavila je u utorak u Varaždinu novu valionicu vrijednu 20 milijuna eura, opremljenu SmartSense tehnologijom, godišnjeg kapaciteta 45 milijuna jednodnevnih pilića. Investiciju je kompanija u cijelosti financirala vlastitim sredstvima, bez korištenja novca iz EU fondova.

Predsjednik Uprave Koke Stjepan Sabljak istaknuo je tom prigodom da je nova valionica važan iskorak za kompaniju koja ove godine obilježava 65 godina poslovanja, ali i za daljnji razvoj hrvatskog peradarstva.

– Ta investicija nije samo važna kao implementacija najnovije svjetske tehnologije za proizvodnju kvalitetnih jednodnevnih pilića, nego je i temelj hrvatskog peradarstva u kvaliteti same proizvodnje i samodostatnosti – rekao je Sabljak.

Valionica je opremljena najnovijom generacijom automatiziranih i digitalno povezanih sustava. Uz SmartSense tehnologiju, koja omogućuje računalno praćenje i regulaciju mikroklimatskih uvjeta tijekom inkubacije, koristi se i SmartControl za centralizirani nadzor i upravljanje procesima. Automatizirani sustav za sortiranje i slaganje može obraditi 30 tisuća jaja na sat.

Koka je jedini hrvatski proizvođač pilećeg mesa koji ima vlastita matična roditeljska jata koja proizvode rasplodna jaja, čime proizvodni proces počinje unutar same kompanije. Sabljak je pojasnio da sustav, uz valionicu i farme, obuhvaća vlastitu tvornicu stočne hrane te industriju mesa s više od 700 artikala.

Proizvodni lanac obuhvaća i certificirani uzgoj bez upotrebe antibiotika, a kompanija ističe da joj povezanost svih ključnih faza omogućuje kontrolu kvalitete i sljedivosti od roditeljskih jata do gotovog proizvoda na polici. Svježa Cekin piletina, prema riječima čelnika Koke, od farme do police može stići u roku od 24 sata.

– To je snaga i strategija Koke, jer imamo sve svoje. Garantiramo svaku proizvodnju, a to znači ako dođe izazov – covid, ptičja gripa, zabrana regionalnog prometa ljudi i robe, mi imamo svoje. Proces ne staje – rekao je Sabljak.

Odgovarajući na pitanje o zaštiti proizvodnje od ptičje gripe, Sabljak je rekao da je riječ o stalnoj prijetnji te da Koka na svim razinama proizvodnog procesa provodi stroge preventivne i biosigurnosne mjere.

Potpuna sljedivost proizvodnje

Nova valionica prostire se na više od 7000 četvornih metara, od čega je više od 5000 četvornih metara namijenjeno proizvodnom dijelu.

Član Uprave Koke za proizvodnju Roman Merkaš rekao je da kompanija tehnološkim ulaganjima i povećanjem učinkovitosti proizvodnje želi odgovoriti na konkurenciju na europskom tržištu. Prema njegovim riječima, nova valionica jedna je od ključnih karika integrirane peradarske proizvodnje jer omogućuje visoku razinu preciznosti, ujednačenosti i kontrole u jednoj od najvažnijih faza proizvodnje.

– Posebno je važno što u valionicu dolaze jaja iz vlastitog sustava roditeljskih farmi. Takva povezanost svih ključnih faza omogućuje nam da kvalitetu Cekin piletine gradimo i nadziremo već od najranijih faza proizvodnog procesa, čime osiguravamo potpunu sljedivost sve do finalnog proizvoda na polici – naglasio je Merkaš.

Upravitelj valionice Tomislav Crnčec pojasnio je da proces počinje dolaskom rasplodnih jaja s Kokinih matičnih farmi, nakon čega se prati razvoj embrija sve do izleganja jednodnevnog pileta.

– Automatski pratimo proizvodne parametre u stvarnom vremenu – rekao je Crnčec.

Investicija bez novca iz EU fondova

Na Liderov upit zašto za investiciju nisu korištena sredstva iz EU fondova, Sabljak je objasnio da kompanija nije imala vremena čekati raspisivanje i provedbu natječaja te je odlučila sama krenuti u investiciju.

Sabljak je u nekoliko navrata istaknuo važnost povezanosti domaće proizvodnje, prerade i distribucije. Takav integrirani sustav omogućuje da svježa Cekin piletina od farme do police stigne u roku od 24 sata, što potrošačima, kako ističu u kompaniji, osigurava svježi proizvod poznatog hrvatskog podrijetla i sljedivost kroz cijeli proizvodni lanac.

Istodobno, vlastiti zaokruženi proizvodni ciklus Koki daje veću sigurnost u kriznim situacijama, poput pandemije covida ili pojave ptičje gripe, kada može doći do ograničenja regionalnog prometa ljudi i robe. Proces tada ne staje, naglasio je Sabljak, jer kompanija ključne dijelove proizvodnje ima unutar vlastitog sustava.

Ulaganja u razvoj proizvodnje i asortimana

Nova valionica dio je šireg investicijskog ciklusa modernizacije Kokine proizvodnje. Kompanija je nedavno uložila 1,2 milijuna eura u novu liniju za proizvodnju pilećeg mljevenog mesa, ćevapa i pljeskavica te 6,5 milijuna eura u novu liniju za proizvodnju paniranog asortimana. Zajedno s novom valionicom riječ je o najmanje 27,7 milijuna eura ulaganja u ta tri projekta.

Koka danas posluje na više od 30 lokacija, a svoje proizvode plasira na 13 izvoznih tržišta. Sabljak je podsjetio i da kompanija ove godine obilježava 65 godina poslovanja te istaknuo da je priznanje Zlatna bilanca 2026. dodatna potvrda stabilnog rasta i jasne vizije daljnjeg razvoja.