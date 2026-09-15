Kraj nepravde na Jadranu: Stižu ulovne kvote za srdelu i inćun

Nova pravila prekidaju nelojalnu konkurenciju jer kvote odsad vežu i ribare iz Crne Gore te talijanske brodove s alžirskim zastavama

Nakon dvije i pol godine pregovora i čak četiri kruga usuglašavanja, u europsko je zakonodavstvo prenesena uredba Generalne komisije za ribarstvo Sredozemlja i Crnog mora (GFCM). Ključna novost za domaći ribarski sektor jest prijelaz s dosadašnjeg modela ograničavanja broja ribolovnih dana na sustav ulovnih kvota za srdelu i inćun.

Jednaka pravila za sve

Hrvatskim ribarima se na ovaj način, pojasnila je Željana Zovko, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, koja je na tom pitanju radila u Odboru za ribarstvo, osigurava ravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju iz trećih zemalja poput Crne Gore ili Italije, čiji su ribari dosad primjenjivali blaža pravila ili su izbjegavali restrikcije plovidbom pod drugim zastavama.

- Hrvatski ribari su dosad morali slijediti stroža europska pravila o izlovu, dok su, primjerice, ribari iz Crne Gore ili talijanski ribari s brodovima pod alžirskim zastavama izlovljavali ribu iz Jadrana kako su htjeli. Sada smo ovim pregovorima doveli do toga da zapravo svatko ima tone srdele i inćuna koje može uloviti, što znači da svi na Mediteranu imamo ista pravila - istaknula je Zovko za hrvatske medije tijekom stanke plenarne sjednice u Strasbourgu.

Osim pukih diplomatskih pregovora, Odbor je veliku pažnju posvetio i znanstvenim nalazima, koji, napomenula je Zovko, već sada ukazuju na oporavak ribljeg fonda u Jabučkoj kotlini. Kako bi se tehnička pomoć i nadzor dodatno približili terenu, u Splitu je nedavno otvoren područni ured GFCM-a koji će pružati potporu i susjednim zemljama poput Albanije i Crne Gore u provođenju održivih praksi.

Oporavak ribljeg fonda

Što se tiče financiranja poslovanja za ribare kroz EU fondove, u sklopu mjera za suzbijanje ilegalnog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (IUU), osigurano je sufinanciranje GPS uređaja i za manja plovila, a prema Zovko, uz sam nadzor krivolova u osjetljivim područjima poput akvatorija Palagruže, GPS praćenje dobiva i novu sigurnosnu dimenziju.

- Naši ribari na terenu prva su linija nadzora, oni mogu prvi uočiti sumnjiva kretanja i potencijalne hibridne prijetnje usmjerene prema kritičnoj podmorskoj infrastrukturi, poput energetskih i komunikacijskih kablova - zaključila je Zovko.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede je nedavno najavilo da država planira znatno ograničiti ribolov srdele. Prema prijedlogu odluke o prostornom i vremenskom ograničenju ribolovnog napora, broj ribolovnih dana plivaricom srdelarom u ribolovnoj zoni A smanjio bi se s 20 na samo pet dana mjesečno po pojedinom odobrenju, i to do početka zimskog lovostaja.

Razlog je pogoršanje stanja srdele. Prema posljednjoj procjeni, biomasa je pala na povijesno niske razine, dok je ribolovna smrtnost 2,39 puta veća od željene. Ograničenjem ribolova država želi usporiti daljnje iscrpljivanje resursa i dugoročno očuvati stokove srdele i inćuna u Jadranu. Prijedlog bi uskoro trebao ići u javno savjetovanje, nakon čega će biti poznato hoće li i u kojem obliku mjere biti konačno usvojene, s obzirom na to da se ne zna kada će europska pravila biti u potpunosti implementirana.