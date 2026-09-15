HeadOnEast zove u Osijek, a Uplift otvara novo slavonsko poglavlje

Od 2. do 4. listopada osječka Tvrđa ponovno postaje pozornica najboljeg od istoka Hrvatske, dok Mastercardov kulinarski projekt seli u Slavoniju i Baranju

Ljeto možda završava na moru, ali turistička sezona ne mora završiti s njim. Slavonija i Baranja ove jeseni imaju dva dobra razloga za put prema istoku: od 2. do 4. listopada u Osijek se vraća festival HeadOnEast, dok Mastercardov projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje nakon Dalmacije otvara svoje drugo poglavlje upravo u Slavoniji i Baranji.

Obje su priče predstavljene danas u Bar&Tonu RougeMarin u Zagrebu, uz okuse i vina regije koja će idućih mjeseci biti u fokusu. Zajednički nazivnik je jednostavan: pokazati da se istok Hrvatske ne otkriva samo pogledom, nego i kroz hranu, vino, glazbu, ljude i iskustva zbog kojih vrijedi ostati dulje.

Osijek ponovno postaje prijestolnica hedonizma

HeadOnEast ove godine slavi osmo izdanje, a osječka Tvrđa od 2. do 4. listopada ponovno će zasjati u svjetlosnim instalacijama koje prate koncerti, gastronomija, vino, umjetnost, radionice, sport i lokalni proizvođači stvarajući pretpoznatljivu festivalsku atmosferu.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se Parni valjak, Silente, IDEM, Fluentes, Electric Corn i brojni drugi izvođači, uz goste iznenađenja. Program donosi i kreativne, umjetničke i sportske sadržaje za djecu i odrasle, među kojima su Vinski trg, Beercuz, Kuće svjetla, In da Sofa, Art livada, HeadOnKviz, Zona vinila, Bazzar, Essekiraonica i OSCANS graffiti jam, dok će se dio aktivnosti ponovno preseliti na Kopiku.

Čips od šarana

Festival se pritom prirodno nastavlja na kampanju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije 'Mi vama na more, vi nama na vodu', kojom Slavonija i Baranja nakon ljetnih odmora pozivaju goste s obale prema Dravi i Dunavu.

- Projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje kao da je naš poziv 's mora na vodu' prepoznao i prije nego što smo ga poslali. Nakon Dalmacije stiže upravo u Slavoniju i Baranju, u trenutku kada sve više gostiju otkriva da istok Hrvatske nudi puno više od vikend izleta. HeadOnEast najbolji je način da to dožive odjednom, kroz hranu, vino, glazbu, umjetnost i ljude. Zato pozivamo sve da od 2. do 4. listopada dođu u Osijek i sami otkriju zašto se hedonizam tako dobro snalazi na istoku - istaknuo je Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

Mislav Matišić, Ema Huskić i Marin Medak

Slavonija i Baranja posljednjih godina bilježe snažan turistički rast, pa je tako Osječko-baranjska županija u 2025. zabilježila 14,8 % turističkih noćenja više nego godinu ranije, a ujedno se našla i među deset najgostoljubivijih regija svijeta prema Booking.com-u. HeadOnEast je iste godine proglašen najboljim turističkim događanjem u Hrvatskoj, potvrđujući da istok sve snažnije gradi poziciju destinacije koja privlači sadržajem, a ne samo sezonalnošću.

Uplift stiže među riječnu ribu, paprikaše i vina s Dunava

Dok HeadOnEast pokazuje kako se na istoku uživa, Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje ove godine ide korak dublje i otvara pitanje: koja jela najbolje pričaju gastronomsku priču Slavonije i Baranje?

Riječ je o Mastercardovoj petogodišnjoj inicijativi koja svake godine obrađuje jednu hrvatsku regiju, s ciljem da se kroz rad vodećih chefova tradicionalna jela stručno definiraju, dokumentiraju i prenesu novim generacijama kuhara. Dugoročni cilj je stvoriti Manifest hrvatske kuhinje, zbirku jela, recepata, tehnika i priča koje jasno predstavljaju različite hrvatske regije.

Prva sezona bila je posvećena Dalmaciji, gdje je definirano šest jela koja čine okosnicu njezina kulinarskog identiteta: crni rižoto, riblja juha, marinirana plava riba, brudet, riba s gradela i blitva te pašticada s njokima, a za koja se video recepti mogu pronaći na priceless.com/uplift. Sada isti proces počinje u Slavoniji i Baranji.

Radnu skupinu predvodit će chef Marin Medak, a činit će je Tomislav Đukić, Goran Kočiš, Marko Alilović, Marko Gajski i Dario Bionda, uz stručnu pomoć Dina Galvagne i Radovana Marčića. Njihov će zadatak biti odabrati jela koja najbolje predstavljaju regiju, analizirati tradicionalne recepte i njihove varijacije te definirati ključne sastojke, tehnike i karakteristike koje ih čine autentičnima.

Cilj nije propisati jedan jedini način kuhanja niti ograničiti kreativnost chefova, nego dokumentirati ono što neko jelo čini upravo tim jelom i sačuvati znanje koje se često prenosi usmenom predajom.

- Slavonija i Baranja imaju iznimno snažan gastronomski identitet, ali pravi potencijal nastaje tek kada ga znamo jasno definirati, prenijeti i predstaviti gostima. Upravo je to smisao ovog projekta. Ne želimo hrvatsku kuhinju svesti na popis recepata, nego sačuvati znanje, ljude i priče iza njih te ih pretvoriti u konkretan alat za razvoj ugostitelja i turističke ponude. Nakon Dalmacije dolazimo u potpuno drukčiji kulinarski kraj, a upravo ta različitost pokazuje koliko Hrvatska ima toga za ponuditi tijekom cijele godine -, izjavila je Ema Huskić, voditeljica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj.

Nakon rada stručne skupine slijedit će edukativni masterclassovi za profesionalne kuhare za što će natječaj biti otvoren sredinom studenog, a na kojima će članovi radne skupine prenijeti znanje o odabranim jelima i tehnikama njihove pripreme. Time se priča koja je prošle godine počela na Jadranu ove jeseni nastavlja uz Dravu i Dunav.