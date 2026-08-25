HGK pokreće CROATIVU: Kreativne industrije snažno rastu

Nova inicijativa HGK povezat će kreativce, poduzetnike i tehnološki sektor kroz konferenciju, akademiju i digitalnu platformu

Kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj posljednjih godina bilježe snažan rast, no njihov potencijal još nije u potpunosti iskorišten. Hrvatska gospodarska komora želi to promijeniti novom inicijativom CROATIVA, kojom želi snažnije povezati kreativnost, znanje i poduzetništvo.

CROATIVA je danas predstavljena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, zajedno s konferencijom CROATIVA – Outside the Box, koja će se održati 29. rujna u prostoru HNK 2. Konferencija će okupiti predstavnike poslovnog, tehnološkog i kreativnog sektora, s fokusom na razvoj konkurentnih proizvoda i usluga, brendiranje i izlazak na međunarodna tržišta.

– Hrvatska ima snažnu kreativnu bazu, ali postoji veliki potencijal za njezino snažnije povezivanje s gospodarstvom i stvaranje nove vrijednosti. Potrebni su veća vidljivost, kontinuirano ulaganje u znanje i kompetencije te bolje povezivanje za uspješnije pozicioniranje na svjetskom tržištu – reako je Tomislav Radoš, zamjenik predsjednika HGK.

Tomislav Radoš

Prihodi kulturnih i kreativnih industrija u posljednjih pet godina porasli su 60 posto, na 3,9 milijardi eura, dok je dobit povećana 46,3 posto, na 298 milijuna eura. Prema podacima Eurostata koje je predstavila HGK, u tom sektoru u Hrvatskoj djeluje 6.330 poslovnih subjekata koji zapošljavaju oko 31 tisuću ljudi.

Najveći rast zaposlenosti u razdoblju od 2021. do 2025. zabilježen je u podsektoru računalnih programa, igara i novih medija, gdje je broj zaposlenih porastao 138 posto. U najvećem podsektoru, oglašavanju i tržišnom komuniciranju, broj zaposlenih povećan je za više od 30 posto.

Kreativnost nije samo pitanje kreativnih industrija

Prvi segment nove inicijative bit će konferencija CROATIVA – Outside the Box. Kako navode u HGK, konferencija je usmjerena na internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, kreativne i kulturne industrije, inovativno poduzetništvo te razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Kroz predavanja, studije slučaja, panel-rasprave i umrežavanje pokušat će povezati poslovni, tehnološki i kreativni sektor.

– CROATIVA Outside the Box nije konferencija posvećena samo jednom sektoru, niti je kreativnost ograničena samo na kreativne industrije. Ona je važna za razvoj gotovo svakog poslovanja – od proizvodnje i tehnologije do turizma, trgovine i usluga – rekla je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK.

Jagoda Divić

Dodala je da je cilj inicijative pratiti potrebe poduzetnika i promjene na tržištu te sadržaj prilagođavati potrebama gospodarstva.

Akademija i digitalna platforma

Uz konferenciju, drugi dio inicijative čini Akademija CROATIVA, edukacijski program namijenjen poduzetnicima, kreativcima i drugim zainteresiranim dionicima. Naglasak će biti na razvoju i upravljanju brendom, inovacijama, digitalizaciji, primjeni novih tehnologija i intelektualnom vlasništvu, ali i na instrumentima za lakši izlazak na strana tržišta te dostupnim izvorima financiranja.

Treći segment je digitalna platforma CROATIVA Centar Kreativne industrije, koja bi na jednom mjestu trebala okupiti primjere dobre prakse, edukativne sadržaje, informacije o projektima i poslovnim prilikama te mogućnostima povezivanja i internacionalizacije. Poseban dio bit će posvećen projektima Europske unije i mogućnostima financiranja.

Takav pristup uklapa se i u šire aktivnosti HGK u području kreativnih industrija, koje uključuju povezivanje kreativnog sektora s tehnologijom, obrazovanjem i gospodarstvom te jačanje međunarodne suradnje i konkurentnosti kreativnih proizvoda i usluga.

Kreativnost donosi profit i razvoj

Na predstavljanju inicijative govorio je i Božo Skoko, prorektor Sveučilišta Algebra Bernays i stručnjak za nacionalno brendiranje, koji je istaknuo gospodarsku dimenziju kreativnosti i inovacija.

– Kreativnost i inovativnost najbolje govore o duhu i dosezima nekog društva te postaju magnet i za talentirane useljenike, ulagače, turiste i kupce dubljeg džepa. Jednom riječju donose – profit i razvoj – poručio je Skoko.

Božo Skoko

Smatra i da je Hrvatskoj potrebno više sinergije i strategije kako bi svoje kreativne potencijale snažnije iskoristila i na domaćem i na globalnom tržištu.

O mogućnostima izvoza kreativnih proizvoda govorilo se i kroz primjer hrvatske filmske industrije. Danijel Pek, umjetnički direktor Pulskog filmskog festivala te televizijski i filmski producent, istaknuo je kako se kreativnu industriju treba sve više promatrati kao gospodarsku djelatnost.

– Smisao svega je da, kao što je to slučaj u proizvodnoj industriji, i u ovoj industriji više izvozimo naše filmove, glazbu i ideje – rekao je Pek.

Kao primjer naveo je film Svadba, koji je, kako je istaknuo, ostvario veću gledanost i više prihoda na inozemnim tržištima nego u Hrvatskoj.