ROCKWOOL: Stabilni prihodi u 2025., snažna ulaganja i nastavak dekarbonizacije

Dana 13. siječnja 2026. ROCKWOOL je izgubio kontrolu nad poslovanjem u Rusiji, zbog čega je u financijskim rezultatima za 2025. godinu priznat gubitak od 392 milijuna eura

Grupa ROCKWOOL u 2025. godini ostvarila je prihode od 3,877 milijardi eura, što predstavlja rast od 1,1 % u lokalnim valutama, unatoč zahtjevnim tržišnim i geopolitičkim okolnostima. Ostvarenim rezultatima doprinijele su i akvizicije realizirane u 2024. godini, dok je u četvrtom tromjesečju 2025. prihod iznosio 967 milijuna eura, uz rast od 0,8 % u lokalnim valutama.

Dana 13. siječnja 2026. ROCKWOOL je efektivno izgubio kontrolu nad poslovanjem u Rusiji, zbog čega je u financijskim rezultatima za 2025. godinu priznat gubitak od 392 milijuna eura koji se odnosi na usklađenje vrijednosti ruskog poslovanja. Ova jednokratna stavka značajno je utjecala na ukupni rezultat Grupe.

EBITDA u 2025. godini iznosila je 864 milijuna eura, uz EBITDA maržu od 22,3 %, što je pad u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje operativne dobiti povezano je s proizvodnim incidentom u tvornici u Flumsu u Švicarskoj, slabijim rezultatima ruskog poslovanja te rezervacijama za restrukturiranje, koje su djelomično ublažene padom cijena sirovina i umjerenim povećanjem cijena proizvoda. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) prije vrijednosnog usklađenja ruskog poslovanja iznosila je 570 milijuna eura.

Dobit za godinu iznosila je 28 milijuna eura, ponajviše zbog spomenutog gubitka povezanog s ruskim poslovanjem. U četvrtom tromjesečju 2025. EBIT, uključujući učinak vrijednosnog usklađenja, iznosio je -279 milijuna eura.

Tijekom 2025. godine ROCKWOOL je nastavio s intenzivnim investicijskim ciklusom, s ukupnim ulaganjima od 473 milijuna eura. Investicije su bile usmjerene na izgradnju novih tvornica u Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji, novu proizvodnu liniju u Rumunjskoj, elektrifikaciju pogona u Nizozemskoj i Francuskoj, kao i projekte digitalizacije.

Istodobno, Grupa je ostvarila značajan napredak u dekarbonizaciji – intenzitet emisija CO₂ smanjen je za 25 % u odnosu na baznu 2015. godinu, uz dodatno poboljšanje od 2 postotna boda tijekom 2025. godine.

U skladu s politikom povrata vrijednosti dioničarima, predložena je dividenda od 4,15 DKK po dionici, čime se zadržava omjer isplate od 33 %, uz prilagodbu za rezultat i vrijednosno usklađenje ruskog poslovanja. Tijekom godine Grupa je također otkupila 4.108.500 B dionica u okviru programa otkupa vlastitih dionica, u ukupnom iznosu od 143 milijuna eura.

Unatoč izazovima, ROCKWOOL ostaje usmjeren na dugoročni rast, ulaganja u održivu proizvodnju, energetsku učinkovitost i stvaranje dodatne vrijednosti za društvo, okoliš i dioničare.

„Osvrćući se na 2025. godinu, ROCKWOOL je ostvario snažne poslovne rezultate, unatoč izazovnom gospodarskom i političkom okruženju. Naši su kolege ostali usmjereni na jačanje odnosa s kupcima, upravljanje troškovima i cijenama te nastavak dugoročnih ulaganja u proizvodne kapacitete i dekarbonizaciju. Posebno je važno istaknuti da smo povećali tržišni udio u ključnim regijama Srednje Europe i Sjeverne Amerike, kao i da ćemo nastaviti snažno ulagati u proširenje kapaciteta i elektrifikaciju i tijekom 2026. godine. Zahvaljujem našim kupcima na kontinuiranom partnerstvu, kao i našim kolegama na izvrsno obavljenom poslu. Radujemo se godini koja je pred nama.“

Jes Munk Hansen, Glavni izvršni direktor (CEO)

Izgledi za 2026. godinu

Očekuje se da će prihodi u 2026. godini porasti između 2 i 4 % u lokalnim valutama.

EBIT marža očekuje se u rasponu od 13 do 14 %.

Razina investicija planirana je na oko 650 milijuna eura, bez uključenih akvizicija.