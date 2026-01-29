Kripto tržište pred promjenama: 17 tvrtki u utrci za CASP licence

Unatoč strožoj regulativi pružanja usluga vezanih uz kripto, broj tvrtki s odobrenjem Hanfe u dvije godine skočio s 2 na 17

Pred samo dvije godine, Hrvatska je pri Hanfi imala svega dva registrirana društva za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom. Prema posljednjim podacima Hanfe, danas ih je 17, unatoč oštrijoj europskoj regulativi koja od ove godine određuje poslovanje ovih društava. Riječ je o tzv. VASP-ovima (Virtual Asset Service Provider – pružatelj usluga povezanih s virtualnom imovinom), koji međutim neće moći poslovati s kriptovalutama ako do 1. srpnja 2026. ne ishode od Hanfe odobrenje da posluju kao CASP-ovi (Crypto Asset Service Provider - pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom).

Razlika je naizgled nebitna, ali sa sobom nosi spremnost pružatelja ovih usluga da detaljno izvještavaju Poreznu upravu o svojim klijentima i njihovim transakcijama, kako bi Porezna uprava te podatke mogla razmjenjivati s poreznim tijelima članica Europske unije (EU).

- Hanfa u ovom trenutku nije izdala niti jedno odobrenje za rad pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom (tzv. CASP-ovi) sukladno Uredbi MiCA. Očekujemo kako će većina društava koja su upisana u trenutačni Hanfin registar Pravnih subjekata pružatelja usluga virtualne imovine, a koja trenutačno aktivno pružaju kripto usluge temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (tzv. VASP-ovi), pokrenuti postupak dobivanja odobrenja za rad kao CASP, pri čemu su određena društva takav postupak već i pokrenula – naveli su iz Hanfe za Lider.