Rekordna godina za M&A u srednjoj i istočnoj Europi

EMIS i CMS u novom izvješću ističu rekordnih 1.568 M&A transakcija i snažan rast vrijednosti poslova u CEE regiji tijekom 2025.

Najnovije izdanje Emerging Europe M&A Reporta 2025/26, koje zajednički objavljuju EMIS i međunarodna odvjetnička kuća CMS, potvrđuje snažan oporavak i rekordnu aktivnost tržišta spajanja i preuzimanja u srednjoj i istočnoj Europi. Prema podacima iz izvješća, 2025. godina bila je najdinamičnija dosad kada je riječ o broju i vrijednosti transakcija, čime se regija dodatno učvrstila kao atraktivna destinacija za domaće i međunarodne ulagače.

Tijekom godine zabilježeno je ukupno 1.568 M&A transakcija, što predstavlja rast od više od 22 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna vrijednost zaključenih poslova porasla je još snažnije te je dosegla 36,6 milijardi eura, što je povećanje od više od 40 posto. Autori izvješća ističu kako su takvi rezultati pokazatelj otpornosti tržišta unatoč i dalje prisutnim geopolitičkim i makroekonomskim neizvjesnostima.

Posebno se ističe povratak velikih transakcija, pri čemu je tijekom 2025. realizirano čak pet poslova vrijednih više od milijardu eura. To je više nego dvostruko u odnosu na godinu ranije i upućuje na obnovljeni interes strateških investitora za veća i kompleksnija preuzimanja u regiji.

Sektorski gledano, najveću ukupnu vrijednost transakcija ostvarili su financijski sektor, proizvodnja te nekretnine i građevinarstvo, dok su po broju pojedinačnih poslova prednjačili telekomunikacije i IT, proizvodnja te sektor nekretnina. Izvješće naglašava i rastuću važnost energetike, osobito projekata povezanih s obnovljivim izvorima energije i infrastrukturom, kao i stabilan interes za zdravstveni i farmaceutski sektor.

Značajan doprinos ukupnoj aktivnosti dali su i prekogranični poslovi, a među najaktivnijim stranim investitorima nalaze se kompanije i fondovi iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke. Aktivnost fondova privatnog kapitala dosegnula je najvišu razinu do sada, s više od 300 transakcija i ukupnom vrijednošću većom od 17 milijardi eura, što potvrđuje rastuću ulogu private equityja u regiji.

Po geografskom ključu, Poljska, Rumunjska i Češka i dalje prednjače po broju sklopljenih poslova, no snažna aktivnost zabilježena je i u drugim državama srednje i jugoistočne Europe, uključujući Sloveniju, Srbiju i Hrvatsku. Autori izvješća ističu da se interes investitora sve više širi i na manja tržišta, koja nude prilike za rast, konsolidaciju i strateška partnerstva.

Emerging Europe M&A Report 2025/26 pokazuje da je tržište spajanja i preuzimanja u srednjoj i istočnoj Europi ušlo u fazu snažnog rasta i zrelosti, uz pozitivne izglede i za naredno razdoblje, pod uvjetom stabilizacije globalnih ekonomskih i političkih okolnosti.