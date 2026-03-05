Ministarstvo obustavilo postupak za peradarski kompleks u Sisku

Projekt Premium Chicken Companyja nije usklađen s prostornim planovima, a odluka dolazi nakon povlačenja ovlasti Anamariji Matak

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obustavilo je postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani kompleks za preradu peradi s bioplinskim postrojenjem u Sisku, projekt tvrtke Premium Chicken Company. Rješenje je doneseno 3. ožujka 2026., a objavljeno jučer.

Postupak je obustavljen jer je tijekom postupka utvrđeno da projekt, kako je prikazan u studiji utjecaja na okoliš, nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Grada Siska. Bez potvrde o usklađenosti s prostornim planovima postupak procjene utjecaja na okoliš ne može se provoditi.

Ministarstvo navodi da je prvotna potvrda o usklađenosti zahvata s prostornim planovima, izdana u ožujku 2024., donesena na temelju nepotpune dokumentacije. U postupku je naknadno utvrđeno da nadležno tijelo u trenutku izdavanja nije raspolagalo situacijskim prikazom zgrada u prostoru, koji je kasnije postao sastavni dio studije utjecaja na okoliš.

Naime, Ministarstvo je 22. siječnja zaprimilo prijedlog Zelene akcije, Prijatelja životinja i inicijative Siščani ne žele biti smetliščani, u kojem su zatražili obustavu postupka procjene utjecaja na okoliš jer planirani zahvat nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Uz prijedlog su priložili i očitovanje Upravnog odjela za prostorni razvoj, investicije i projekte Grada Siska, u kojem se među ostalim navodi da prema Generalnom urbanističkom planu Grada Siska u zonama gospodarskih djelatnosti moguća gradnja građevina za djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ne ugrožavaju ostale funkcije i čovjekovu okolinu u naselju.

Dodatno je utvrđeno da je planirano uklanjanje industrijskih kolosijeka protivno odredbama UPU-a gospodarske zone Sisak-jug, koji zabranjuje gradnju u koridoru matičnih kolosijeka i ne predviđa njihovo uklanjanje. Takvo rješenje stoga predstavlja izravnu koliziju projekta s važećim prostorno-planskim dokumentima i dodatno potvrđuje njegovu neusuglašenost s prostornim planovima.

- Nositelj zahvata je u ožujku 2024. pokrenuo inicijativu za izmjene prostorno-planske dokumentacije kako bi se omogućila provedba projekta. Sama činjenica pokretanja postupka izmjena upućuje na zaključak da zahvat prema tada važećim planovima nije bio provediv. Stoga, iako je potvrda formalno postojala, naknadnim očitovanjem nadležnog tijela za prostorno planiranje utvrđeno je da zahvat nije usklađen s GUP-om i UPU-om, čime je prestala materijalna pretpostavka za vođenje postupka procjene utjecaja na okoliš – navodi se u rješenju Ministarstva.

Druga intervencija Ministarstva u kratkom roku

Zbog takvih okolnosti Ministarstvo je zaključilo da su prestale pravne pretpostavke za vođenje postupka procjene utjecaja na okoliš te je postupak obustavljen. Rješenje je izvršno u upravnom postupku, a protiv njega nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Zanimljivo je da ovo rješenje Ministarstva dolazi nakon što je na nastavku druge sjednice Povjerenstvo razmotrilo dopunjenu studiju te natpolovičnom većinom svih članova donijelo mišljenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kojim je projekt ocijenjen prihvatljivim uz predložene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Ovo je već drugi primjer u kratkom vremenu u kojem Ministarstvo intervenira u postupak procjene utjecaja na okoliš. Prije nekoliko dana Ministarstvo je službeno poništilo vlastito rješenje iz 2024., prema kojem investitor za projekt tvornice za preradu litija u Smiljanskom polju kraj Gospića nije trebao izraditi studiju utjecaja na okoliš. Iz Ministarstva su tada naveli da je investitor pogrešno prikazao što će se raditi u tvornici. Uvidom je utvrđeno da se radi o kemijsko-tehnološkom postrojenju, a ne o postrojenju za taljenje mineralnih tvari, kako je nositelj zahvata naveo.

Slučajno ili ne, netom prije poništenja tih odluka na Vladi je donesena odluka da se Anamariji Matak na osobni zahtjev povlači ovlaštenje za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša.

Projekt Premium Chicken Companyja, koji uključuje razvoj velikog peradarskog kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji, ranije je izazvao snažne reakcije dijela lokalne javnosti i udruga. Tijekom javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš zaprimljeno je više od stotinu primjedbi građana i organizacija.