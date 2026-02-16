Hrvatski Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara investicije

Rundu predvodi AYMO Ventures, uz ponovno sudjelovanje SQ Capitala, koji je tvrtku podržao od samih početaka

Farseer, domaća platforma za financijsko planiranje koja već godinama bilježi dvoznamenkasti rast, zaključila je Series A rundu investicije vrijednu 7,2 milijuna dolara. Rundu predvodi AYMO Ventures, uz ponovno sudjelovanje SQ Capitala, koji je tvrtku podržao od samih početaka u pre-seed i seed investicijskoj rundi.

No, kako se navodi u priopćenju, uz veliku kapitalnu injekciju i širenje na strana tržišta, Farseer će se u sljedećoj fazi fokusirati i na širenje tima.

Naime, dok su dosadašnje faze bile usmjerene na potvrdu proizvoda, Series A označava fazu ubrzanog skaliranja i jačanja tima. Tvrtka traži stručnjake koji će, ne samo u regiji nego i po Europi graditi rješenja za najveće svjetske kompanije, a fokus je na inženjerima, tehničkim konzultantima za implementaciju softvera, ali i prodajnim i marketinškim timovima koji će nositi ekspanziju u Zapadnu Europu i Sjevernu Ameriku.

- Series A runda dolazi u trenutku kada smo dokazali da imamo proizvod koji se može ponovno prodavati i skalirati. Znamo koje klijente ciljamo, znamo kako doći do njih i znamo im brzo isporučiti stvarnu vrijednost - poručuje Matija Nakić, suosnivačica i direktorica Farseera.

Alternativa globalnim divovima

Farseer je osnovan 2020. s misijom da modernizira korporativne financije i ponudi alternativu tamo gdje globalni divovi posustaju. Iako se 80 posto svjetskih tvrtki i dalje oslanja na Excel i Google Sheets, u kompleksnom enterprise okruženju tablice postaju opasno usko grlo. Problem nije u samim alatima, već u kaosu koji nastaje prikupljanjem podataka i neusklađenom logikom.

Farseer tu nastupa kao alternativa koja eliminira ručno 'krpanje' podataka. Umjesto tisuća nepovezanih tablica, platforma nudi jedinstven sustav u kojem su planovi, prognoze i izvještaji uvijek usklađeni, svježi i spremni za reviziju.

- Od početka smo znali da gradimo enterprise-first platformu. Htjeli smo dokazati da je moguće isporučiti vrhunske performanse i brzinu implementacije bez kompleksnosti tipične za ovu kategoriju softvera - ističu suosnivači Luka Mijatović, Zrinko Dolić i Matej Trbara, a napominju i da će dio nove investicije usmjeriti na razvoj vlastite baze podataka i naprednih AI funkcionalnosti.

Još uvijek bez profitabilnosti

U Farseeru su još tijekom pandemijske 2020. godine, na svom samom početku uspjeli prikupiti angel investiciju od 100 tisuća eura. U veljači 2023. Farseer je osigurao seed rundu investicije vrijednu 1,5 milijuna dolara. Tu je rundu predvodio američki Apertu Capital uz podršku domaćeg SQ Capitala, koji ih je podržao i u pre-seed fazi, a zanimljivo je da su u financiranju tada sudjelovali i sami klijenti te zaposlenici tvrtke.

Od osnutka 2020. do danas tvrtka bilježi kontinuiran rast. Tijekom 2024. godine ostvarili su nešto više milijun eura prihoda, no unatoč ranijim najavama tvrtka u 2024. još uvijek nije bila profitabilna.

Nakić, koja je prije osnivanja Farseera radila kao direktorica softvera u Spanu i kao potpredsjednica za proizvode u poznatoj njujorško-zagrebačkoj softverskoj agenciji Five, nedavno je u Liderovom podcastu govorila o njihovim ambicijama da postanu globalni igrači u svijetu poslovnih softvera.

Između ostaloga, osvrnula se na to kako se odlučila baviti poduzetništvom, ali i kako je Farseer došao do prvih investicija.