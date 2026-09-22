Končar osnovao novu tvrtku za preuzimanje Željezare Sisak

Sporazum s Danielijem očekuje se u idućih nekoliko tjedana, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na gotovo 350 milijuna eura.

Danko Končar napravio je novi korak prema preuzimanju Željezare Sisak. U Zagrebu je osnovan Afarak Steel d.o.o., tvrtka preko koje bi se trebalo realizirati preuzimanje sisačkog pogona.

Direktor novoosnovane tvrtke je Nenad Končar, sin Danka Končara, koji operativno vodi proces, dok je jedini osnivač Afarak Holdings Ltd.

– Osnivanje Afarak Steela konkretan je korak u realizaciji onoga što smo najavili početkom ljeta – ističe Danko Končar, dodajući da posao još treba formalizirati, ali da se na njegovoj pripremi kontinuirano radi.

Sljedeći korak je formaliziranje sporazuma s talijanskom grupacijom Danieli, što se prema informacijama iz Končarova tima očekuje u idućih nekoliko tjedana. Time je projekt napravio korak dalje u odnosu na kolovoz, kada je Končar za Lider rekao da se još čeka registracija nove tvrtke prije potpisivanja ugovora s Danielijem.

Investicija narasla na 350 milijuna eura

Dok se u prvim najavama govorilo o projektu vrijednom oko 200 milijuna eura, sada se ukupna vrijednost, zajedno sa svim potrebnim resursima i povezanim troškovima, procjenjuje na gotovo 350 milijuna eura.

Lider je ranije objavio da bi samo preuzimanje trebalo stajati oko 50 milijuna eura, dok bi ostatak ulaganja otišao na obnovu postojećeg pogona, novu proizvodnu liniju, halu, trafostanicu i energetski projekt.

Plan je obnoviti proizvodnju te razviti kapacitete za građevinski čelik, čime bi Sisak ponovno mogao opskrbljivati domaći građevinski i infrastrukturni sektor, ali i europsko tržište.

Važan dio projekta odnosi se na smanjenje visokih troškova električne energije. Končar je ranije najavio ulaganje oko 150 milijuna eura u vlastiti energetski sustav sa 100 MW solarnih kapaciteta i baterijskim spremnikom od 500 MWh, s ciljem da se mjesečni trošak električne energije sa oko 2,2 milijuna eura spusti na približno milijun.

Nakon pokretanja proizvodnje moguć i IPO

Končar je tada za Lider najavio i moguć izlazak tvrtke na burzu nakon pokretanja proizvodnje. Procijenio je da bi vrijednost kompanije tada mogla dosegnuti između 600 i 800 milijuna eura, dok bi ukupna ulaganja u sisački kompleks u duljem razdoblju mogla dosegnuti i milijardu eura.

Za sada je ključni sljedeći korak zaključivanje sporazuma s Danielijem i priprema obnove proizvodnje.

Končar u novom priopćenju ističe da bi projekt trebao otvoriti radna mjesta za inženjere i druge stručnjake te uključiti domaće dobavljače. Projekt povezuje i s reindustrijalizacijom Hrvatske te važnosti domaće proizvodnje čelika za stanogradnju, prometnu i energetsku infrastrukturu.

- Reindustrijalizaciju smatramo važnim razvojnim prioritetom i podržavamo napore Vlade u tom smjeru. Konkretna ulaganja mogu pridonijeti ostvarenju tih ciljeva kroz proizvodnju, zapošljavanje i razvoj domaćih dobavljača. Vlada i nadležna ministarstva imaju važnu ulogu u stvaranju stabilnog i poticajnog okvira za takve projekte, a mi želimo pridonijeti svojim iskustvom i industrijskim znanjem - poručio je Končar.