Predsjednik Milanović, ministar Šušnjar i guverner Žigman na Danu velikih planova

Od reindustrijalizacije i porezne politike do AI-ja i upravljanja rizicima – Dan velikih planova donosi ključne teme za poslovnu 2027.

Vodeći gospodarstvenici okupit će se 23. rujna u zagrebačkom hotelu Westin na 18. izdanju Liderove konferencije Dan velikih planova. Uvodni dio konferencije obilježit će obraćanje predsjednika Republike Zorana Milanovića, nakon kojeg će ministar gospodarstva Ante Šušnjar govoriti o reindustrijalizaciji Hrvatske i Nacionalnom planu za razvoj industrije za razdoblje 2027.–2034.

Ovogodišnji program okuplja predstavnike države, financijskog sektora te čelnike vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija s jednim ciljem - strateškim pozicioniranjem i pripremom poslovanja za 2027. godinu.

Što Vlada, HNB i ekonomisti očekuju od 2027.

Nakon Šušnjarova izlaganja, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule govorit će o financijskoj i poreznoj politici Vlade u 2027., dok će guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman predstaviti makroekonomske izglede i monetarnu politiku za iduću godinu.

Širu regionalnu perspektivu dat će Mauro Giorgio Marrano, viši ekonomist UniCredita za srednju i istočnu Europu, s makroekonomskim prognozama za Hrvatsku i zemlje srednje i istočne Europe.

Upravo je pružanje što konkretnijih informacija za izradu poslovnih planova temeljna ideja Dana velikih planova. U trenutku kada kompanije istodobno moraju računati s inflacijom, cijenama energenata, geopolitičkim neizvjesnostima, ekstremnim vremenskim događajima i ubrzanim tehnološkim promjenama, konferencija pokušava ponuditi različite scenarije i perspektive za godinu koja slijedi.

Kako se pripremiti za izazove u 2027.

O tome kako se kompanije pripremaju za poslovnu 2027. razgovarat će se na prvom panelu ‘Izazovi u 2027. – kako se pripremiti’, na kojem sudjeluju Adrian Ježina iz Telemacha, Zsuzsanna Ortutay iz Ine, Krunoslav Pavlinić iz MDK Građevinara i Klemen Šešok iz Iskra grupe.

Drugi panel, ‘Upravljanje rizicima i otpornost“, bavit će se pitanjem kako ojačati otpornost kompanija u uvjetima geopolitičkih i ekonomskih nesigurnosti. Sudjeluju Ivan Babić iz Nomad Foodsa, Petar Ćorluka iz Violete, Nikolina Dizdar Čehulić iz Plive i Ivan Šantorić iz Tokić grupe.

Konferencija donosi i one-on-one razgovor sa Stjepanom Oreškovićem, osnivačem i većinskim dioničarom Bosqara.

Od umjetne inteligencije do novih poslovnih prilika

Poseban dio programa posvećen je i umjetnoj inteligenciji. Balázs Czímer, partner u McKinsey & Companyju i voditelj projekta QuantumBlack AI u srednjoj Europi, govorit će o tome kako kompanije mogu prijeći od pilot-projekata do profitabilne primjene umjetne inteligencije.

Konferenciju će zaključiti panel ‘Razvoj poslovanja – prilike i opasnosti’, čiji je cilj dati praktične procjene o tome kakva bi mogla biti poslovna 2027. godina iz perspektive različitih sektora. Na panelu sudjeluju Ivana Budin Arhanić iz Valamara, Jasminka Horvat Martinović iz Marsh Hrvatske i Sergio Galošić iz Amelicor Groupa.

18. izdanje Liderove konferencije

Ne propustite priliku za strateško umrežavanje s najuspješnijim poduzetnicima i političkim liderima. Prijavite se za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna u hotelu Westin Zagreb. Program počinje u 10 sati nakon registracije sudionika.