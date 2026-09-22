DIRH: Svaki četvrti nadzor otkrio kršenje ograničenja cijena

Inspektori su pronašli 466 proizvoda prodavanih iznad dopuštene cijene, dok tisuće artikala nisu bile propisno označene.

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata u više je od četvrtine nadzora provedbe mjera ograničenja cijena pronašla nepravilnosti. Od 5.108 nadzora koji su se odnosili na Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena, povrede su utvrđene u 1.351 slučaju, odnosno u 26,45 posto nadzora.

Državni inspektorat izvijestio je da je od 7. veljače 2025. do 18. rujna 2026. proveo ukupno 5.409 inspekcijskih nadzora povezanih s mjerama kontrole cijena te pravilima o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene.

Kada je riječ o samoj odluci o ograničenim cijenama, u 3.757 nadzora nisu utvrđene povrede, dok su u 1.351 nadzoru pronađene nepravilnosti.

Inspektori su utvrdili da za 4.996 artikala nije bila istaknuta propisana vizualna identifikacijska oznaka. Kod 1.078 kategorija proizvoda trgovci nisu ponudili najmanje jedan artikl po cijeni do najviše dopuštene razine, iako su proizvode iz te kategorije imali u prodaji.

Utvrđeno je i 375 povreda obveza informiranja potrošača, među kojima su neisticanje propisanih plakata i neosiguravanje zasebnih dijelova prodajnog objekta za proizvode obuhvaćene mjerama.

Tisuće artikala bez propisanih oznaka

Kod 29 proizvoda za koje svi artikli u prodaji moraju biti ponuđeni po cijeni do propisanog maksimuma, 2.426 proizvoda nije imalo propisanu vizualnu oznaku, dok ih je 466 prodavano po cijeni višoj od dopuštene.

Najviše evidentiranih povreda DIRH je utvrdio kod sirupa sa šećerom, UHT mlijeka, jogurta, gelova za tuširanje i higijenskih uložaka.

Udio nadzora s utvrđenim nepravilnostima pritom se posljednjih mjeseci gotovo ne mijenja. Početkom travnja iznosio je 25,61 posto, početkom kolovoza 26,38 posto, a sredinom rujna 26,45 posto.

Inspektori su zasebno provjeravali i provedbu obveza vezanih uz isticanje dodatne cijene i objavu cjenika. U 219 prodajnih objekata za 2.084 kontrolirana proizvoda nije bila istaknuta dodatna cijena, dok 14 trgovaca nije ispunilo sve obveze vezane uz objavu cjenika na svojim internetskim stranicama.